В Волгоградской области ищут медиков-добровольцев в Донбасс

Фото сайта Волгоградской облдумы.
Общество 28.02.2022 21:19
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28.02.2022 21:19
Фото сайта Волгоградской облдумы.
«Поезда здоровья» отправятся в ближайшее время в Донбасс. Как рассказали ИА «Высота 102» в областной думе, этот вопрос обсуждался на селекторном совещании с участием председателя комитета регпарламента по охране здоровья Натальи Семеновой, руководителя облкомздрава Анатолия Себелева и главных врачей медучреждений.«Мы обсудили текущее положение дел и поблагодарили медиков за самоотверженный труд по спасению людей от коронавирусной инфекции. Ситуация стабильная и контролируемая. Работа в данном направлении продолжается. Конечно, обсуждался и другой вопрос, который сегодня волнует абсолютное большинство граждан России. Волгоградская область, как и многие другие субъекты нашей страны, присоединилась к оказанию гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик. На территории нашего региона сейчас находятся около 640 беженцев из Донбасса. Они обеспечены жильем, питанием, предметами первой необходимости. Поддержка беженцев организована на всех этапах их пребывания. Работу координирует оперативный штаб Волгоградской области. Людям, которые были вынуждены покинуть свои дома, оказывается всесторонняя помощь, в том числе и медицинская. Сегодня на федеральном уровне обсуждается вопрос о формировании специальных групп медиков-добровольцев, которые окажут помощь населению народных республик. По инициативе партии «Единая Россия» будут организованы и направлены в Донбасс «Поезда здоровья». На них российские медики-волонтеры поедут в Донецк и Луганск, чтобы поддержать своих коллег и помочь жителям республик. Координировать эту работу будет председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. Уверена, что наш регион в этом направлении также присоединится, и любой врач по зову сердца сможет принять участие в этой благородной акции», - подчеркнула Наталья Семёнова.
Фото сайта Волгоградской облдумы.
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