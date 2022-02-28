В Волгограде стоимость стопки блинов подорожала за год на 23 рубля

Общество 28.02.2022 20:10
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28.02.2022 20:10
На приготовление стопки блинов из 25 штук волгоградцы потратят всего 123 рубля 71 копейку. Такие цифры опубликовал Волгоградстат в первый день масленичной недели, сообщает ИА "Высота 102". Так, для приготовления четверти сотни блинов, говорится в сообщении ведомства, потребуется 500 граммов муки (18,69 рубля), литр молока (73,47 рубля), 30 мл растительного масла (3,45 рубля), 100 граммов сахара (5,42 рубля), три яйца (22,68 рубля). В эту сумму, правда, не входит ни сливочное масло, ни сметана, ни мед, с которыми, как правило, употребляют блины. Так что блины получатся скромными.
Интересно, что в прошлом году, по данным статистического ведомства, приготовление 25 блинов обходилось в 100 рублей.
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