В Волгоградской области заболеваемость ковидом неуклонно снижается





В Волгоградской области количество новых случаев заболеваний коронавирусом снижается с каждым днем. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные федерального оперштаба, так, накануне в регионе заболели ковидом 1120 человек. Это меньше, чем было 26 февраля – 1205 человек. При этом от инфекции продолжают умирать – так, за сутки из жизни ушли 15 жителей региона. Всего в печальном списке жертв коронавируса – 6350 человек.

А вот количество госпитализаций подросло. Так, за прошедшие сутки было госпитализировано 200 пациентов с коронавирусом, тогда как днем ранее - 159 жителей. При этом за день вылечились 1503 человека.



