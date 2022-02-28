Ресторан в Волгограде оштрафовали за банкет после визита чиновников





Краснооктябрьский районный суд Волгограда оштрафовал владельца ресторана «Грааль» за празднование юбилея одного из посетителей. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора, в заведение нагрянула совместная проверка специалистов ведомства и контрольного управления аппарата губернатора, которая выявила ряд нарушений в работе ресторана.

Так, проверяющие зафиксировали отсутствие оборудования, обеспечивающего обеззараживание воздуха, а также необходимого запаса дезинфицирующих средств.

Кроме того, на 2 этаже ресторана «Грааль» проводилось празднование дня рождения – юбилея одного из посетителей, с организацией праздника, с ведущим мероприятия, на котором присутствовали 53 человека, что запрещено, утверждают в ведомстве. Индивидуальный предприниматель, указывается, не обеспечил ограничение количества посетителей с соблюдением необходимой дистанции, а также не отменил развлекательное мероприятие.

Впрочем, его прекратили проверяющие. По их требованию все посетители разошлись. Управлением в отношении ИП Епремяна А.С. было возбуждено административное дело, а Краснооктябрьский районный суд оштрафовал предпринимателя на 25 тысяч рублей.



