В трех районах Волгограда пропадет свет





Сегодня в Волгограде в четырех районах Волгограда запланировано отключение электроэнергии. Как сообщили ИА «Высота 102» в АО «ВМЭС», так, в Советском районе электричество будет отсутствовать во всех домах с 10-00 до 16-00 по адресам ул. Виноградная, ул. Венская, ул. Мариинская, ул. Иверская, ул. Дунайская, ул. Княгинская, б-р Сиреневый, ул.Дунайская.

В Дзержинском районе не будет света с 9-00 до 15-00 на ул. .Двинская д.10, 12 , 14 и на ул. Ткачева 9,11.

В Ворошиловском районе электричество отключат с 9-00 до 12-00 на ул. Серпуховская д.1,.3, 4, 10, 12, 14, 16, 20, 22, на ул.Царицынской Обороны, д.3, 1, 2, 7, 10, 10а, 12, 9, 14, 16, 18, 20, 26, 28, 30, 32, на ул.Симбирская д.11, 17 , 21, в пер.Симбирский д.5, 5а, на ул.Профсоюзная д.15/1.

С 9-00 до 17-00 свет будет отсутствовать по следующим адресам Советского района - на ул.Царицынской Обороны д.15, д.17, ул.Геологическая д.3, д.7/1, д.7/2, д.8/1, д.8/2, д.9/1, д.9/2, д.10/1, д.10/2, д.14-18, д.1/1, д.1/2, д.4/1, д.4/2, д.6/2, д.15г, пер.Мостового д.9/2, д.9/1, д.9а/1, д.9а/2, д.11/1, д.11/2, д.13/1, д.13/2, д.15-23, ул.Юная д.2-10, д.4/1, д.4/2, д.6/1, д.6/2, д.8/1, д.8/2, д.1-9, д.1/1, д.1/2, д.3/1, д.3/2, д.5/1, д.5/2, д.7/1, д.7/2, ул.Мостового д.2/2, д.4/1, д.4/2, д.6/1, д.8 д.7



