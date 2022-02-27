Волгоградцы не смогут спокойно смотреть ТВ до 6 марта









Кратковременные отключения телеканалов и радиосигнала возможны в Волгоградской области 28 февраля – 6 марта. Как сообщает Волгоградский филиал российской телевизионной и радиовещательной сети, они затронут пакеты программ РТРС-1, РТРС-2. Проблемы с трансляцией ожидаются в период с 11:57 до 13:05. Причина помех - солнечная интерференция, которая искажает сигнал, принимаемый со спутника.

Отметим, что солнечная интерференция – это сезонное явление и происходит два раза в году – весной и осенью. Как правило, помехи непродолжительны по времени и длятся до 30 минут.



