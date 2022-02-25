Коронавирус убил двух непривитых волгоградок в возрасте 30 и 35 лет

Covid-19 25.02.2022 13:07
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25.02.2022 13:07
Представители облздрава сообщили ИА «Высота 102» детали лечения двух молодых жительниц Волгоградской области, о смерти которых стало известно сегодня, 25 февраля. По словам сотрудников ведомства, обе женщины имели хронические заболевания и не были привиты от ковида.
В частности, 30-летняя пациентка ковидного госпиталя имела заболевания эндокринной системы. Сначала женщина проходила амбулаторное лечение, но в связи с отсутствием положительной динамики и после получения положительного мазка на COVID-19 ее было решено госпитализировать. Правда, женщина согласилась лечь в больницу только спустя 2 дня, когда из-за двусторонней пневмонии ее состояние начало заметно ухудшаться.
35-летняя волгоградка страдала хроническим инфекционным заболеванием тяжелой степени тяжести, в стационар ее уже доставили в состоянии крайней степени тяжести. Анамнез заболевания собрать не представлялось возможным.
– Несмотря на получаемое лечение в условиях реанимационного отделения заболевание пациенток завершилось летальным исходом, – подтвердили в ведомстве.
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