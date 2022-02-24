Общество

«Надо подождать»: волгоградцев просят не сдавать путевки за границу

Общество 24.02.2022 14:50
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24.02.2022 14:50


Волгоградские турагентства с утра четверга, 24 февраля, сдерживают натиск взволнованных клиентов. По словам сотрудницы одного из бюро путешествий, еще вчера ее коллеги активно бронировали туры из Волгограда на Кипр, а уже сегодня граждане в панике подумывают отказаться от поездок. Другая категория туристов, которые покупали поездки еще в конце года по акции раннего бронирования, но не внесли полную стоимость, боятся понести убытки – евро перемахнул уже психологическую отметку в 100 рублей, а, согласно правилам, остаток платы за путевку вносится по текущему курсу. 
– С утра телефоны не смолкают: все звонят в истерике, советуются, что делать – оплачивать полностью тур сейчас, подождать или вовсе аннулировать поездку, – рассказали ИА «Высота 102» в турагентстве «Вотпуск». – Дело в том, что мы и сами не знаем, как поступить. Пока советуем подождать, понаблюдать хотя бы неделю. Надеемся, ситуация как-то устаканится. Но, конечно, принимать окончательное решение клиент должен сам.
По понятным причинам туроператоры призывают граждан не отказываться от планов на летние заграничные поездки. По крайней мере, пока. Во-первых, аннулирование договора влечет за собой ощутимые штрафы для самого клиента, во-вторых, говорят бывалые агенты, они уже переживали подобные скачки на валютных биржах и раньше и, как правило, спустя время курс все же стабилизировался до более или менее приемлемых значений. 
Проблема в другом: многие волгоградцы боятся даже не удорожания туров, а в принципе потери возможности выехать за границу. Опасения подогреваются заявлениями Евросоюза, который уже анонсировал аннулирование всех ранее выданных россиянам виз в европейские страны. 
Впрочем, по оценкам волгоградских туроператоров, тех волгоградцев, кто собирался в отпуск именно в Европу, по пальцам можно пересчитать. Основной поток путешественников сейчас выбирает отдых в Египте, Турции, ОАЭ, Доминикане, а эти страны пока не заявляли никаких санкций в отношении российских туристов.
Владелица еще одного волгоградского агентства «Курортус» также призвала земляков сохранять спокойствие. 
– Отменять уже забронированные туры не имеет смысла, это просто потеря денег. Ждем разрешения ситуации. По некоторым прогнозам, к началу марта это все должно закончиться, – убеждена Елена. – В любом случае паника и истерика сейчас ничего не решат. 
По информации агентства «Курортус», международные рейсы сейчас будут осуществляться по новым воздушным коридорам – в облет Украины. Шарм-эш-Шейх, Хургада, Анкара, Анталья, Стамбул и все рейсы в ОАЭ будут следовать по маршруту Пенза-Орал-Атырау, либо Анталья, Стамбул, София по маршруту Минск-Брест-Кошице. Время полета увеличится в среднем от 45 минут до полутора часов. 

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