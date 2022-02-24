



От коронавирусной инфекции в Волгограде скончались двое 43-летних пациентов - мужчина и женщина. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомздраве, оба не были привиты от COVID-19 и страдали хроническими заболеваниями, причем у мужчины заболевание протекало в тяжелой форме. Они обратились за помощью к врачам сразу после начала заболевания. Им было назначено лечение и дополнительное обследование.

Однако положительной динамики не было, поэтому пациентов госпитализировали в инфекционный стационар.

- Несмотря на получаемое лечение их состояние прогрессивно ухудшалось. Болезнь завершилась летальным исходом, - прокомментировали в облкомздраве.

Всего за минувшие сутки от COVID-19 в регионе умерли 15 человек - шесть мужчин и девять женщин в возрасте от 43 до 95 лет. С начала пандемии этот вирус унес жизни 6289 человек.



