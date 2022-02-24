Covid-19 24.02.2022 13:48
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24.02.2022 13:48
От коронавирусной инфекции в Волгограде скончались двое 43-летних пациентов - мужчина и женщина. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомздраве, оба не были привиты от COVID-19 и страдали хроническими заболеваниями, причем у мужчины заболевание протекало в тяжелой форме. Они обратились за помощью к врачам сразу после начала заболевания. Им было назначено лечение и дополнительное обследование.
Однако положительной динамики не было, поэтому пациентов госпитализировали в инфекционный стационар.
- Несмотря на получаемое лечение их состояние прогрессивно ухудшалось. Болезнь завершилась летальным исходом, - прокомментировали в облкомздраве.
Всего за минувшие сутки от COVID-19 в регионе умерли 15 человек - шесть мужчин и девять женщин в возрасте от 43 до 95 лет. С начала пандемии этот вирус унес жизни 6289 человек.
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