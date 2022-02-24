Ажиотажа в магазинах и банках Волгограда не наблюдается



В Волгограде, несмотря на последние события, жители, придерживаясь здравого смысла, не спешат вставать в очереди в продуктовых магазинах. Достаточно немноголюдно и в банках, расположенных на территории Центрального района. В этом утром 24 февраля лично убедились корреспонденты ИА «Высота 102».



— К этому часу в центре Волгограда и торговых залах, и на кассах достаточно мало людей, — сообщает корреспондент ИА «Высота 102», успевший посетить магазины «Перекресток», «Магнит» и «Покупочка». — Если заглянуть в корзины волгоградцев, то там достаточно буднично и даже скромно. Стандартные наборы продуктов - хлеб, овощи, мясные и молочные продукты.



Не наблюдается желающих скупить гречку, муку, сахар и соль и у полок с этими товарами. По прежним ценам они предоставлены в полном ассортименте.



Ничего не предвещает продовольственного дефицита и у полок с туалетной бумагой. Желающих закупиться ею впрок в магазинах мы не заметили. Одним словом, во всех торговых точках, в которых успели побывать к этому часу журналисты, все товары первой необходимости занимают места на полках.





Аналогичная ситуация и у банкоматов. В Сбербанке, куда заглянули журналисты ИА «Высота 102», утром наблюдалась небольшая очередь.

— Как выяснилось, на все отделение здесь работал всего-навсего один банкомат на выдачу, — сообщает корреспондент ИА «Высота 102». — Люди снимают небольшие суммы.









Без очередей оказалось и в «Морском банке» на проспекте Ленина. Обменник здесь и вовсе не работает.

— Сотрудники банка пояснили, что не работает биржа, поэтому они не могут получить курс валют, — уточняют корреспонденты.





В «Газпрмобанке», по словам охранника, с утра не было очередей. В операционном зале мы насчитали всего девять человек. Все они с талонами в руках ожидают своей очереди.

Сегодня президент России Владимир Путин заявил о начале военной операции на Украине после обращения властей Донецкой и Луганской народных республик с просьбой оказать помощь в отражении агрессии Киева.

Глава регионального отделения Союза журналистов России Вячеслав Черепахин призвал волгоградцев к здравомыслию. Работа магазинов и банкоматов, уверен он, будет осуществляться в прежнем режиме.