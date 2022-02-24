Расследования

Ажиотажа в магазинах и банках Волгограда не наблюдается

Расследования 24.02.2022 12:12
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24.02.2022 12:12


В Волгограде, несмотря на последние события, жители, придерживаясь здравого смысла, не спешат вставать в очереди в продуктовых магазинах. Достаточно немноголюдно и в банках, расположенных на территории Центрального района. В этом утром 24 февраля лично убедились корреспонденты ИА «Высота 102».



— К этому часу в центре Волгограда и  торговых залах, и на кассах  достаточно мало людей, —  сообщает корреспондент ИА «Высота 102», успевший посетить магазины «Перекресток», «Магнит» и «Покупочка». — Если заглянуть в корзины волгоградцев, то там достаточно буднично и даже скромно. Стандартные наборы продуктов - хлеб, овощи, мясные и молочные продукты. 



Не наблюдается желающих скупить гречку, муку, сахар и соль и у полок с этими товарами. По прежним ценам они предоставлены в полном ассортименте. 



Ничего не предвещает продовольственного дефицита и у полок с туалетной бумагой. Желающих закупиться ею впрок в магазинах мы не заметили. Одним словом, во всех торговых точках, в которых успели побывать к этому часу журналисты, все товары первой необходимости занимают места на полках. 


Аналогичная ситуация и у банкоматов. В Сбербанке, куда заглянули журналисты  ИА «Высота 102», утром наблюдалась небольшая очередь. 

— Как выяснилось, на все отделение здесь работал всего-навсего один банкомат на выдачу, — сообщает корреспондент ИА «Высота 102». — Люди снимают небольшие суммы. 



Без очередей оказалось и в «Морском банке» на проспекте Ленина. Обменник здесь и вовсе не работает.

— Сотрудники банка пояснили, что не работает биржа, поэтому они не могут получить курс валют, —  уточняют корреспонденты. 


В «Газпрмобанке», по словам охранника, с утра не было очередей. В операционном зале мы насчитали всего девять человек. Все они с талонами в руках ожидают своей очереди. 

Сегодня президент России Владимир Путин заявил о начале военной операции на Украине после обращения властей Донецкой и Луганской народных республик с просьбой оказать помощь в отражении агрессии Киева. 

Глава регионального отделения Союза журналистов России Вячеслав Черепахин призвал волгоградцев к здравомыслию. Работа  магазинов и банкоматов, уверен он, будет осуществляться в прежнем режиме. 

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