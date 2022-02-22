Банк «Открытие»: деньги и парфюм оказались самыми желанными подарками на 23 февраля и 8 марта





Жители Южного федерального округа в качестве подарка к гендерным праздникам 23 февраля и 8 марта больше всего хотят получить деньги, парфюм и цветы и это же собираются дарить. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

Среди мужчин желающих получить в подарок деньги или парфюм почти одинаковое количество – 28% и 30% соответственно. Третий по популярности ответ – часы (18%). За вариант «подарочный сертификат маркетплейса» высказались 13% опрошенных, а модному гаджету были бы рады 12%. Столько же не хотят никаких подарков. Среди других вариантов желанных подарков мужчины называли дорогой алкоголь, книги и даже … золотую печатку. Женщины хотели бы получить в подарок деньги (40%), цветы (35%) и парфюм (30%). За сертификат в маркетплейс проголосовали 16%, а за модный гаджет 12%. Среди других вариантов желанных подарков женщины называли ювелирные украшения, робот-пылесос и поездку на Мальдивы.

При этом женщины чаще всего готовы дарить мужчинам на их гендерный праздник парфюм (37%), носки, платки и белье (18%), деньги (19%) и сертификат в маркетплейс (14%). При этом 12% не хотят дарить мужчинам ничего, еще 2% - то, что захочет мужчина. Среди других вариантов своих подарков мужчинам женщины называли бритвенные принадлежности, игру на приставку, снаряжение для рыбалки.

Мужчины лучше соответствуют в своих подарках ожиданиям женщин 8 марта, чем женщины ожиданиям мужчин 23 февраля. Чаще всего мужчины готовы дарить женщинам в их праздник цветы (65%), парфюм (40%) и деньги (30%). 18% собираются подарить купальник или комплект красивого белья и столько же сертификат в маркетплейс. 10% мужчин не побоялись признаться, что не подарят 8 марта ничего. Среди других подарков женщинам мужчины называли «равные права для всех», «что-то практичное для дома», конфеты и украшение из золота.

В целом мужчины готовы тратить на подарки к 8 марта больше денег, чем женщины на подарки к 23 февраля.

8% джентльменов надеются израсходовать на подарок к 8 марта менее 1000 рублей, 48% планируют уложится в 1-5 тысяч, 23% - в 5-10 тысяч рублей. 5% мужчин намерены потратить на женские подарки от 10 до 20 тысяч рублей и еще 5% - свыше 20 тысяч рублей. 13% мужчин сообщили, что не собираются тратить на подарки в Международный женский день ни копейки.

16% женщин при покупке подарка на 23 февраля намерены уложиться в 1000 рублей, 60% женщин закладывают на подарки мужчинам от 1 до 5 тысяч, 9% - от 5 до 10 тысяч и 5% от 10 до 20 тысяч рублей. 7% женщин не хотят тратить ни копейки на подарки мужчинам к 23 февраля.

28% мужчин и 40% женщин нейтрально («кто хочет, пусть отмечает») относятся к празднику 23 февраля, 30% мужчин и 14% женщин - к Дню 8 марта. 2% женщин хотят отменить оба гендерных праздника. При этом только 8% женщин отрицательно относятся к 23 февраля, хотя среди мужчин к этому дню негативно высказались даже больше - 13%.

При этом 60% южан и 79% южанок каждый год продолжают праздновать 23 февраля. Рейтинг 8 марта несколько выше - Международный женский день каждый год отмечают 63% мужчин и 84% женщин.

*Опрос проведен банком «Открытие» 14-18 февраля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.