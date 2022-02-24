



С 1 февраля в Волгограде изменились правила организации похорон. Куда теперь обращаться жителям нашего города, когда приходится провожать близких людей в последний путь? Как не стать жертвой недобросовестных фирм, стремящихся нажиться на чужом горе?

На эти вопросы ответила заместитель директора ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» Алёна Станиславовна Белянская.

— Несмотря на произошедшие изменения, наше предприятие работает в прежнем режиме, - сообщила Алёна Белянская. – Напомню, что «Память» имеет статус специализированной службы по вопросам похоронного дела, то есть, оказывает весь комплекс ритуальных услуг, в том числе, бесплатных, которые не предоставляет ни одна другая организация, либо предоставляет, но за дополнительную плату.

Как считают эксперты, несмотря на развитие конкуренции, в каждом муниципальном образовании всегда будут специализированные службы, которые имеют неоспоримые преимущества для обслуживания граждан на достойном уровне. Например, не каждая ритуальная фирма имеет собственное останкохранилище, крематорий или залы прощания, технику для обслуживания кладбищ. Не все из них располагают в достаточном количестве специализированным транспортом, чтобы в круглосуточном режиме производить вывоз тел умерших из любой точки города. И никто, кроме спецслужб, не изъявляет желание оказывать погребальные услуги по гарантированному государством перечню бесплатно для граждан.

Первое, на что хочу обратить внимание: как и раньше, наша служба по муниципальному контракту с администрацией Волгограда оказывает услугу по перевозке тел умерших с мест смерти в морги ПАО и СМЭ. Понятно, что смерть может произойти и в больнице, и в чрезвычайной ситуации, и в учреждении. Но где бы она ни случилась, первая проблема, которую нужно решить, - доставка тела в морг.

Хотелось бы напомнить, что в соответствии с федеральным законом перевозка тел умерших является ритуальной услугой и одной из гарантий, которую государство предоставляет гражданину. Поэтому она оказывается гражданам бесплатно, в кратчайшие нормативные сроки. Для этого волгоградцам достаточно позвонить по телефону 543-543.

К сожалению, в последнее время приходится слышать, что с граждан, которые в минуты горя обратились в сомнительные фирмы, брали деньги за вывоз умерших. О том, что доставка тел в морг осуществляется бесплатно для граждан, они узнали слишком поздно, а потому понесли дополнительные расходы.

Более того, очень важно использовать для перевозки тела только специализированный транспорт. Сейчас немало фирм, которые за неимением своих микроавтобусы для перевозки тел арендуют. А до этого в них перевозили, скажем, продукты или даже пассажиров. Положат на пол кабины полиэтилен, и в этой машине перевозят тело, которое зачастую не прошло необходимую санитарную обработку. Потом в эту же машину могут снова погрузить товар или пассажиров.

— После доставки тела в морг перед близкими встаёт задача по подготовке к похоронам. Возникает вопрос о предоставлении места на кладбище. Теперь для этого приходится обращаться в еще одну инстанцию – департамент городского хозяйства администрации Волгограда. Для родственников умершего – это дополнительные хлопоты.

— Да, это так. Но хочу проинформировать волгоградцев, что самим в департамент обращаться необязательно. Можно сразу обратиться к нам в «Память», и мы поможем в решении этого вопроса, избавив родственников от похода по инстанциям.

— Это бесплатно?

— Да.

— Что касается непосредственно подготовки самих похорон, какие услуги вы можете предложить?

— Мы гарантируем бережное, уважительное отношение к телу покойного. В Волгограде только наше предприятие располагает специальным холодильным отделением, где тела умерших могут храниться в надлежащих условиях. Предприятие «Память» оказывает первоочередные услуги по предпохоронной подготовке: доставка тела умершего в спецотделение, сохранение в нем до дня похорон, омовение и одевание покойного, укладка в гроб.

Предпохоронная подготовка – это сложный и ответственный комплекс мероприятий, связанный с санитарной обработкой и бальзамированием тела. Очень важно выполнить весь комплекс процедур, потому что мертвое тело, особенно сейчас в период пандемии, является источником большого количества болезнетворных бактерий.

— Вероятно, этот процесс требует очень деликатного подхода и серьёзных профессиональных навыков. Сейчас эти же услуги предлагают недавно открывшиеся ритуальные агентства. В Волгограде действительно много профессионалов в этой сфере?

— Я так не думаю. Расскажу о недавних случаях. К нам не раз обращались люди после того, как, пытаясь похоронить умерших, воспользовались услугами сомнительных организаций. После этого они вынуждены были просить наших специалистов устранить последствия работы непрофессиональных мастеров. На тела усопших было страшно смотреть: волосы в крови, на лицах шрамы…Это больше походило на надругательство, нежели на предпохоронную подготовку. Конечно, мы не отказываем людям, помогаем привести тела умерших в надлежащий вид. Но исправлять последствия чужих неумелых действий значительно сложнее. Как сообщали нам граждане, хранение и обработка усопших такими фирмами проводится в гаражах, на дачных участках, даже в овощехранилищах – иными словами, в антисанитарных условиях. Узнав об этом, родственники умерших пережили двойное потрясение.

— Похороны родных и близких – очень горький момент, но он навсегда остаётся в памяти. Какие существуют услуги, чтобы проводы в последний путь прошли достойно?

— К примеру, проведение церемонии прощания в технически оснащенных залах, где царит торжественно-траурная атмосфера. Также предоставляется атрибутика для прощания в любых залах и других местах, где проводится траурная церемония. Кроме того, наша организация располагает широким выбором автокатафалков. У нас есть квалифицированные, прошедшие специальную подготовку организаторы церемонии прощания с покойным. Это очень важная услуга, рекомендованная Национальным стандартом ритуальных услуг Российской Федерации.

Похороны – очень печальный, но в то же время торжественный обряд, где необходимо соблюсти все предусмотренные правилами и обычаями процедуры, помочь родственникам в их организации.

Нужно помнить, что похороны – эта такая услуга, которую нельзя переделать или провести заново. Они проходят только один раз, поэтому нужно ответственно отнестись к выбору организации, которой можно доверить этот обряд.

— В последнее время кремация становится всё более востребованным видом похорон. Некоторые фирмы в Волгограде предлагают кремировать тела умерших в Ростове, Нижнем Новгороде и даже Москве. Неужели в Волгограде такая услуга не предоставляется?

— Услугу кремации наше предприятие оказывает с 2011-го года. К нам обращаются не только волгоградцы, но и жители соседних регионов.

В соответствии с федеральным законодательством, каждому человеку после его смерти гарантировано погребение путем захоронения в землю или кремации. Стоит отметить, что кремация имеет ряд преимуществ. И она дешевле традиционных похорон. Но это отдельная тема. И я могла бы рассказать о ней подробнее. Но давайте отложим этот разговор до следующего раза.

— Сейчас в СМИ активно обсуждается тема нового законопроекта о похоронном деле, который внесен в Государственную Думу. Каково ваше мнение об этом документе?

— Конечно, текст законопроекта мы пока не видели. Но исходя из того, что пишут в СМИ и что говорит один из его разработчиков депутат Госдумы Светлана Разворотнева, мы можем его только приветствовать.

Как мы считаем, наиболее важным представляется то, что законом будут оговорены четкие требования к предприятиям, работающим на этом рынке. У них должны быть качественная материально-техническая база и квалифицированный персонал. Это правильно. Ведь сейчас войти в этот бизнес и работать на законных основаниях может «человек с улицы», имеющий в аренде какую-нибудь комнатушку и нанявший несколько работников без профессиональной подготовки. К сожалению, мы уже сегодня видим это на примере нашего города.

Кроме того, наше предприятие работает прозрачно и является солидным источником доходов для бюджета города. А эти фирмы работают «втёмную» - через кассовую машину поступившие деньги не пробивают, в лучшем случае выдают какой-нибудь приходный ордер. С этой филькиной грамотой заказчику трудно что-либо потом доказать или получить назад свои деньги. Да и налогов от их «деятельности» бюджет не получает.

По новому закону все предприниматели, работающие в этой сфере, будут занесены в специальный реестр, а недобросовестные фирмы появятся в "черном" списке. Мы это тоже поддерживаем.