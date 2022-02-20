На рынках в Волгоградской области исчезла говядина

Общество 20.02.2022 08:35
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20.02.2022 08:35
Жители Волжского столкнулись с дефицитом говядины на местных рынках. «На рынке на остановке «Спутник» ряды, где всегда торговали говядиной, накануне днем были пустыми – в наличии была только свинина. Такого что-то мы вообще не припомним. Еще в одном павильоне доторговывали остатками и предупреждали, что какое-то время поставок не будет. Говядины не было и на рынке в 7-ом микрорайоне», - рассказали ИА «Высота 102» волжане.
Правда, на некоторых рынках в Волгограде, в частности, на Жилгородке, говядину можно было приобрести без проблем. Однако, что будет на следующей неделе, неизвестно. По словам продавцов, сейчас в хозяйствах региона идет отел, поэтому фермеры не отправляют скотину на забой. Такое происходит каждый сезон, заверяют торговцы.
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