Волгоградская область готовится к встрече беженцев с Донбасса





Губернатор Волгоградской области сегодня провел совещание, на котором обсуждались действия всех служб и ведомств региона в период возможного осложнения обстановки и чрезвычайных ситуаций, сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона. Подробности заседания пока не разглашаются.





Однако, как стало известно информагентству, на совещании обсуждалась ситуация с наплывом в Россию беженцев из Донбасса из-за осложнившейся там обстановки. Как сообщил информагентству собственный источник, несмотря на то, что пока официального решения о размещении беженцев из Луганской и Донецкой республик в Волгоградской области еще не принято, тем не менее власти региона уже активно прорабатывают этот вопрос.

- При постановке соответствующих задач президентом страны Волгоградская область готова их выполнить, - отметил источник.





Напомним, Донецкая и Луганская народные республики накануне объявили об эвакуации в Россию местного населения из-за обострения ситуации на Донбассе. По оценкам ДНР, в РФ ожидается около 700 тысяч беженцев. В первую очередь они прибывают в Ростовскую область, граничащую с Донбассом. Накануне в Ростовскую область, которая соседствует с Волгоградской, прибыли более 80 автобусов с беженцами из Луганской и Донецкой республик. Организацией приема граждан ДНР и ЛНР занимается рабочая группа МЧС России во главе с Врио министра Александром Чуприяном. На совещании в Ростове-на-Дону он поручил определить регионы, помимо Ростовской области, которые готовы принять беженцев.