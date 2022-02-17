«Книжки-то приходят, но что-то в них не так»: в Волгоградской облдуме озаботились качеством патриотизма в библиотеках





Заместитель председателя Волгоградской областной думы Тамара Головачева обеспокоена качеством книжного фонда в некоторых модельных библиотеках региона. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», волнующий ее вопрос она адресовала на сегодняшнем парламентском часе председателю комитета культуры Волгоградской области Станиславу Малых, который выступил с внушительным докладом о ходе реализации нацпроекта «Культура» в регионе. В частности, похвалив чиновника и руководство администрации Волгоградской области за успехи нацпроекта, Тамара Головачева, тем не менее, озаботилась содержимым некоторых книг.

- Книжки-то приходят, но что-то в них не так, - заявила Тамара Головачева. - В плане патриотизма, и воспитательных функций, и, если хотите, даже историзма. Что здесь мы предпримем?

Станислав Малых поспешил успокоить депутата областной думы.

- Это уже вопрос контроля руководителей местных органов, что закупать. Рекомендованная литература в принципе ориентирована на школьную программу, на сохранение национальной идентичности. Но я благодарен за сигнал, мы обязательно этот вопрос отработаем.

Заместитель губернатора Волгоградской области Зина Мержоева добавила, что пополнение книжного фонда идет на федеральном уровне в рамках Министерства культуры РФ.

- Он достаточно содержательный по своему перечню, - заверила она.

Между тем, корреспондент ИА «Высота 102» попытался узнать у Тамары Головачевой, какие именно она имела в виду книги, в которых, по ее мнению, что-то не так с «патриотизмом и историзмом». Однако Тамара Петровна отказалась назвать конкретные произведения, пояснив лишь, что у нее есть вопросы как к «текстовке, так и к орфографии» некоторых изданий. Депутат пояснила, что речь не идет об учебниках, а о современной литературе - книгах с содержанием «в части сегодняшнего видения исторических фактов». Тамара Головачева заверила лишь, что уже пообщалась со Станиславом Малых по данному вопросу и обсудила работу руководителей некоторых модельных библиотек, где и были обнаружены «неправильные» книги.



