Общество

«Книжки-то приходят, но что-то в них не так»: в Волгоградской облдуме озаботились качеством патриотизма в библиотеках

Общество 17.02.2022 14:20
0
17.02.2022 14:20


Заместитель председателя Волгоградской областной думы Тамара Головачева обеспокоена качеством книжного фонда в некоторых модельных библиотеках региона. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», волнующий ее вопрос она адресовала на сегодняшнем парламентском часе председателю комитета культуры Волгоградской области Станиславу Малых, который выступил с внушительным докладом о ходе реализации нацпроекта «Культура» в регионе. В частности, похвалив чиновника и руководство администрации Волгоградской области за успехи нацпроекта, Тамара Головачева, тем не менее, озаботилась содержимым некоторых книг. 
- Книжки-то приходят, но что-то в них не так, - заявила Тамара Головачева. - В плане патриотизма, и воспитательных функций, и, если хотите, даже историзма.  Что здесь мы предпримем? 
Станислав Малых поспешил успокоить депутата областной думы. 
- Это уже вопрос контроля руководителей местных органов, что закупать. Рекомендованная литература в принципе ориентирована на школьную программу, на сохранение национальной  идентичности. Но я благодарен за сигнал, мы обязательно этот вопрос отработаем. 
Заместитель губернатора Волгоградской области Зина Мержоева добавила, что пополнение книжного фонда идет на федеральном уровне в рамках Министерства культуры РФ.
- Он достаточно содержательный по своему перечню, - заверила она.
Между тем, корреспондент ИА «Высота 102» попытался узнать у Тамары Головачевой, какие именно она имела в виду книги, в которых, по ее мнению, что-то не так с «патриотизмом и историзмом». Однако Тамара Петровна отказалась назвать конкретные произведения, пояснив лишь, что у нее есть вопросы как к «текстовке, так и к орфографии» некоторых изданий. Депутат пояснила, что речь не идет об учебниках, а о современной литературе -  книгах с содержанием «в части сегодняшнего видения исторических фактов». Тамара Головачева заверила лишь, что уже пообщалась со Станиславом Малых по данному вопросу и обсудила работу руководителей некоторых модельных библиотек, где и были обнаружены «неправильные» книги. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Последние квартиры с индивидуальным отоплением в ЖК Бейкер стрит

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Общество
17.02.2022 15:03
Общество 17.02.2022 15:03
Комментарии 0

0
Далее
Общество
17.02.2022 13:33
Общество 17.02.2022 13:33
Комментарии

0
Далее
Общество
17.02.2022 13:00
Общество 17.02.2022 13:00
Комментарии

0
Далее
Общество
17.02.2022 11:42
Общество 17.02.2022 11:42
Комментарии

0
Далее
Общество
17.02.2022 09:52
Общество 17.02.2022 09:52
Комментарии

0
Далее
Общество
17.02.2022 09:18
Общество 17.02.2022 09:18
Комментарии

0
Далее
Общество
17.02.2022 07:57
Общество 17.02.2022 07:57
Комментарии

0
Далее
Общество
17.02.2022 07:46
Общество 17.02.2022 07:46
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.02.2022 19:57
Общество 16.02.2022 19:57
Комментарии

0
Далее
Общество
16.02.2022 19:34
Общество 16.02.2022 19:34
Комментарии

0
Далее
Общество
16.02.2022 18:44
Общество 16.02.2022 18:44
Комментарии

0
Далее
Общество
16.02.2022 17:46
Общество 16.02.2022 17:46
Комментарии

0
Далее
Общество
16.02.2022 17:26
Общество 16.02.2022 17:26
Комментарии

0
Далее
Общество
16.02.2022 16:29
Общество 16.02.2022 16:29
Комментарии

0
Далее
Общество
16.02.2022 16:12
Общество 16.02.2022 16:12
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:17
Бочаров нагрузил единороссов новыми задачамиСмотреть фотографии
15:46
Не грузин, но из Тбилисси: волгоградский "Ротор" обзавелся новым футболистомСмотреть фотографии
15:08
Под Волгоградом врачи спасают 2-летнюю девочкуСмотреть фотографии
15:03
Концессии предлагают абонентам эффективный способ для погашения задолженностиСмотреть фотографии
14:44
В гаражах на юге Волгограда найдено тело 33-летнего мужчиныСмотреть фотографии
14:36
Два катера с топливом затонули в Сарептском затоне в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:34
Автобус №65 протаранил «Ниву» в Волгограде, парализована ул. ИсторическаяСмотреть фотографииCмотреть видео
14:23
Закредитованность волгоградцев увеличилась до 261 миллиарда рублейСмотреть фотографии
14:20
«Книжки-то приходят, но что-то в них не так»: в Волгоградской облдуме озаботились качеством патриотизма в библиотекахСмотреть фотографии
14:10
В Волгоградской области нашли замену ушедшему в отставку главе районаСмотреть фотографии
13:33
Депутаты Волгоградской облдумы лишили административный кодекс эротикиСмотреть фотографии
13:00
В центре Волгограда весной начнут строить всесезонный аквапаркСмотреть фотографии
12:48
«Не считаю себя экстремистом»: оппозиционер из Волгограда заявил о преследовании за песню «Нищих убивай!»Смотреть фотографии
12:06
Бочаров заявил о необходимости повышения зарплат мировых судей в регионеСмотреть фотографии
11:42
Волгоградский суд отменил решение о признании экстремистской песни панк-группы «Порнофильмы»Смотреть фотографии
11:35
В Волгоградской области растёт число госпитализаций ковид-зараженныхСмотреть фотографии
10:55
В центре Волгограда из-за фритюрницы эвакуировали посетителей кафе «Кинза»Смотреть фотографии
10:55
Мертвого мужчину нашли в палате психбольницы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:49
Без срока давности: спустя 20 лет в Москве задержали убийцу 28-летнего волгоградцаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:30
В Волжском элитный внедорожник протаранил «Жигули»Смотреть фотографии
10:23
Пять автомобилей сгорели за сутки в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:56
«Это не по-спортивному»: олимпийская чемпионка Лариса Ильченко призвала прекратить травлю Камилы ВалиевойСмотреть фотографии
09:52
Суд запретил волгоградцу охотиться из-за видеоролика в соцсетяхСмотреть фотографии
09:34
Смертность бизнеса снизилась за год в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:26
«Уже были и прокуратура, и полиция»: на АЗС в Волгоградской области произошел разлив топливаСмотреть фотографии
09:18
Дачников на острове в Волгограде обложили счетами за фиктивный вывоз мусораСмотреть фотографии
07:57
В Волгограде 80 домов останутся без светаСмотреть фотографии
07:46
В Волгограде возбудили ряд уголовных дел по захвату домов УКСмотреть фотографии
20:49
Гидрометцентр предупредил о тумане и гололедице в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:57
В Волгограде умер легендарный спортсмен-самбист Геннадий СтеганцевСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 