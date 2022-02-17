Общество

Депутаты Волгоградской облдумы лишили административный кодекс эротики

Общество 17.02.2022 13:33
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17.02.2022 13:33


Депутаты облдумы исключили из кодекса об административной ответственности Волгоградской области ряд статей в связи с их неактуальностью и противоречием федеральному законодательству. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», на сегодняшнем заседании регпарламента депутаты единогласно проголосовали по этому вопросу. 
В частности, из административного кодекса исключены такие нарушения, как реализация продукции эротического характера вне специально отведенных для этого помещений, самовольное занятие объекта нежилого фонда, находящегося в собственности Волгоградской области или в муниципальной собственности, перепланировка объекта нежилого фонда с нарушением порядка согласования, нарушение правил пользования зданиями, сооружениями и помещениями, а также неисполнение муниципальных правовых актов. В частности,  розничная продажа продукции СМИ, специализирующихся на сообщениях эротического характера, регламентируется федеральным  законом о средствах массовой информации. Кроме того, оказалось, что за последние три года в регионе не фиксировалось ни одного случая привлечения к ответственности по данной статье. 
Самовольное занятие нежилого фонда, перепланировка с нарушением порядка согласования  регулируются также  другим нормативным актом – Гражданским кодексом РФ. При этом никто из нарушителей (а был выявлен 31 подобный случай за последние три года) не был привлечен к административной ответственности в связи с истечением срока давности. Депутаты посчитали  более эффективным пресекать подобные нарушения гражданско-правовыми, а не административными мерами. 
Остальные вышеперечисленные статьи административного кодекса, как ранее сообщало ИА "Высота 102", также являются «бланкетными, отсылающими к неопределенному кругу нормативных правовых актов, что влечен правовую неопределенность в вопросе о том, за какие конкретно действия и за не исполнение каких конкретно нормативно правовых актов может наступить административная ответственность». 

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