Общество 17.02.2022 13:33
0
17.02.2022 13:33
Депутаты облдумы исключили из кодекса об административной ответственности Волгоградской области ряд статей в связи с их неактуальностью и противоречием федеральному законодательству. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», на сегодняшнем заседании регпарламента депутаты единогласно проголосовали по этому вопросу.
В частности, из административного кодекса исключены такие нарушения, как реализация продукции эротического характера вне специально отведенных для этого помещений, самовольное занятие объекта нежилого фонда, находящегося в собственности Волгоградской области или в муниципальной собственности, перепланировка объекта нежилого фонда с нарушением порядка согласования, нарушение правил пользования зданиями, сооружениями и помещениями, а также неисполнение муниципальных правовых актов. В частности, розничная продажа продукции СМИ, специализирующихся на сообщениях эротического характера, регламентируется федеральным законом о средствах массовой информации. Кроме того, оказалось, что за последние три года в регионе не фиксировалось ни одного случая привлечения к ответственности по данной статье.
Самовольное занятие нежилого фонда, перепланировка с нарушением порядка согласования регулируются также другим нормативным актом – Гражданским кодексом РФ. При этом никто из нарушителей (а был выявлен 31 подобный случай за последние три года) не был привлечен к административной ответственности в связи с истечением срока давности. Депутаты посчитали более эффективным пресекать подобные нарушения гражданско-правовыми, а не административными мерами.
Остальные вышеперечисленные статьи административного кодекса, как ранее сообщало ИА "Высота 102", также являются «бланкетными, отсылающими к неопределенному кругу нормативных правовых актов, что влечен правовую неопределенность в вопросе о том, за какие конкретно действия и за не исполнение каких конкретно нормативно правовых актов может наступить административная ответственность».
Реклама
Концессии предлагают абонентам эффективный способ для погашения задолженности17.02.2022 15:03
Общество 17.02.2022 15:03
«Книжки-то приходят, но что-то в них не так»: в Волгоградской облдуме озаботились качеством патриотизма в библиотеках17.02.2022 14:20
Общество 17.02.2022 14:20
В центре Волгограда весной начнут строить всесезонный аквапарк17.02.2022 13:00
Общество 17.02.2022 13:00
Волгоградский суд отменил решение о признании экстремистской песни панк-группы «Порнофильмы»17.02.2022 11:42
Общество 17.02.2022 11:42
Суд запретил волгоградцу охотиться из-за видеоролика в соцсетях17.02.2022 09:52
Общество 17.02.2022 09:52
Дачников на острове в Волгограде обложили счетами за фиктивный вывоз мусора17.02.2022 09:18
Общество 17.02.2022 09:18
В Волгограде 80 домов останутся без света17.02.2022 07:57
Общество 17.02.2022 07:57
В Волгограде возбудили ряд уголовных дел по захвату домов УК17.02.2022 07:46
Общество 17.02.2022 07:46
В Волгограде умер легендарный спортсмен-самбист Геннадий Стеганцев16.02.2022 19:57
Общество 16.02.2022 19:57
Мэрию Волгограда обязали поставить бетонное ограждение на месте рокового ДТП16.02.2022 19:34
Общество 16.02.2022 19:34
Настоящее чудо: в храме Волгоградской области замироточили иконы16.02.2022 18:44
Общество 16.02.2022 18:44
На фасаде Волгоградстата спешно замазывают дыру на месте упавшей лепнины16.02.2022 17:46
Общество 16.02.2022 17:46
Туман и ураган усложнят жизнь водителям на трассах Волгоградской области16.02.2022 17:26
Общество 16.02.2022 17:26
Владельца двух УК отправили в колонию на 7,5 лет за кражу денег у жителей Волжского16.02.2022 16:29
Общество 16.02.2022 16:29
«Будь готов»: 100-летие пионерии в Волгоградской области отметят без бюджетных трат16.02.2022 16:12
Общество 16.02.2022 16:12
Реклама