Концессии предлагают абонентам эффективный способ для погашения задолженности

Общество 17.02.2022 15:03
0
17.02.2022 15:03
Концессии водо- и теплоснабжения всегда идут на встречу своим абонентам. В случае, если у потребителя образовалась задолженность по оплате услуг отопления, водоснабжения и водоотведения, в компаниях действует услуга реструктуризации долга.
Рассрочка позволяет закрыть задолженность за отопление, холодное и горячее водоснабжение в индивидуальном порядке. Оформляя договор на реструктуризацию абоненты получают возможность разбить сумму долга на несколько равных частей и выплачивать ее постепенно в комфортные сроки, а также избежать ограничения подачи ресурса,принудительного списания средств и ареста имущества судебными приставами.
Для того чтобы оформить договор рассрочки необходимо осуществить несколько простых шагов:
• Обратиться в Концессии водо- и теплоснабжения с заявлением на оформление реструктуризации.
Образец заявления и перечень необходимых документов можно найти по ссылке https://investvoda.ru/?page_id=12350 (Концессии водоснабжения), https://teplovolgograd.ru/?page_id=9550 (Концессии теплоснабжения). Направить заявление и документы необходимо по электронной почте info@investvoda.ru, info@teplovolgograd.ru или принести лично в офис Концессий по ул. Пахоменко, 47а.
• Оплатить первый взнос в размере 30% от суммы общей задолженности.
• Дождаться согласования и оформления договора специалистами Концессий, подписать необходимые документы.
Реструктуризация оформляется на срок до 6 месяцев при сумме долга от 10 тыс. руб. Для каждого абонента составляется удобный график выплат, согласно которому абоненту нужно будет оплачивать долг за воду или отопление равными суммами.
Напомним, что за долги по ЖКХ неплательщикам могут грозить ограничение выезда заграницу, арест на транспортное средство, изъятие движимого и недвижимого имущества, блокировка банковских карт, а также принудительное снятие денежных средств с банковских карт или счета в качестве погашения долга. Не доводите до крайних мер!
Специалисты Концессий водо- и теплоснабжения готовы помочь решить вашу проблему с задолженностью.
Задать интересующие вопросы можно по телефону 99-67-96 доб. 3824, 3700, по электронной почте info@investvoda.ru и info@teplovolgograd.ru или прийти лично в офис по ул. Пархоменко, 47а (прием ведется строго по предварительной записи, записаться можно по телефону8-961-690-51-95 или по электронной почте priem@investvoda.ru, priem@teplovolgograd.ru.
Реклама
«Книжки-то приходят, но что-то в них не так»: в Волгоградской облдуме озаботились качеством патриотизма в библиотеках17.02.2022 14:20
Общество 17.02.2022 14:20
Депутаты Волгоградской облдумы лишили административный кодекс эротики17.02.2022 13:33
Общество 17.02.2022 13:33
В центре Волгограда весной начнут строить всесезонный аквапарк17.02.2022 13:00
Общество 17.02.2022 13:00
Волгоградский суд отменил решение о признании экстремистской песни панк-группы «Порнофильмы»17.02.2022 11:42
Общество 17.02.2022 11:42
Суд запретил волгоградцу охотиться из-за видеоролика в соцсетях17.02.2022 09:52
Общество 17.02.2022 09:52
Дачников на острове в Волгограде обложили счетами за фиктивный вывоз мусора17.02.2022 09:18
Общество 17.02.2022 09:18
В Волгограде 80 домов останутся без света17.02.2022 07:57
Общество 17.02.2022 07:57
В Волгограде возбудили ряд уголовных дел по захвату домов УК17.02.2022 07:46
Общество 17.02.2022 07:46
В Волгограде умер легендарный спортсмен-самбист Геннадий Стеганцев16.02.2022 19:57
Общество 16.02.2022 19:57
Мэрию Волгограда обязали поставить бетонное ограждение на месте рокового ДТП16.02.2022 19:34
Общество 16.02.2022 19:34
Настоящее чудо: в храме Волгоградской области замироточили иконы16.02.2022 18:44
Общество 16.02.2022 18:44
На фасаде Волгоградстата спешно замазывают дыру на месте упавшей лепнины16.02.2022 17:46
Общество 16.02.2022 17:46
Туман и ураган усложнят жизнь водителям на трассах Волгоградской области16.02.2022 17:26
Общество 16.02.2022 17:26
Владельца двух УК отправили в колонию на 7,5 лет за кражу денег у жителей Волжского16.02.2022 16:29
Общество 16.02.2022 16:29
«Будь готов»: 100-летие пионерии в Волгоградской области отметят без бюджетных трат16.02.2022 16:12
Общество 16.02.2022 16:12
Реклама