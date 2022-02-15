В волгоградской больнице от ковида скончался 46-летний мужчина

Covid-19 15.02.2022 18:33
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15.02.2022 18:33
Среди двенадцати жителей Волгоградской области, о смерти которых от коронавируса сообщил 15 февраля региональный оперштаб, был 46-летний мужчина.
В облкомздраве ИА «Высота 102» сообщили, что житель региона не обращался за помощью к врачу и, несмотря на очевидные симптомы заболевания, даже не пытался лечиться.
«Мужчина не был привит от новой коронавирусной инфекции, к врачу не обращался, - сообщили в профильном ведомстве. - Лечение не осуществлял, доставлен в тяжелом состоянии сразу в отделение реанимации».
Врачи ковидного стационара предприняли все возможное, чтобы спасти жизнь пациента, однако их усилия оказались тщетными.
Всего, по данным на 15 февраля, с начала пандемии уже 6159 жителей Волгоградской области умерли от коронавируса.
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