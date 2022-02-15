В волгоградской больнице от ковида скончался 46-летний мужчина





Среди двенадцати жителей Волгоградской области, о смерти которых от коронавируса сообщил 15 февраля региональный оперштаб, был 46-летний мужчина.

В облкомздраве ИА «Высота 102» сообщили, что житель региона не обращался за помощью к врачу и, несмотря на очевидные симптомы заболевания, даже не пытался лечиться.

« Мужчина не был привит от новой коронавирусной инфекции, к врачу не обращался, - сообщили в профильном ведомстве. - Лечение не осуществлял, доставлен в тяжелом состоянии сразу в отделение реанимации » .

Врачи ковидного стационара предприняли все возможное, чтобы спасти жизнь пациента, однако их усилия оказались тщетными.

Всего, по данным на 15 февраля, с начала пандемии уже 6159 жителей Волгоградской области умерли от коронавируса.