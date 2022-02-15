Выборы ректора стартовали в волгоградском вузе





В Волгоградском государственном социально-педагогическом университете объявили о начале процедуры выборов ректора. Как сообщили ИА «Высота 102» в вузе, этот вопрос накануне был вынесен на внеочередное заседание ученого совета. Срок полномочий нынешнего ректора, Александра Короткова, истекает, в связи с чем, согласно письму Минпросвещения РФ, был начат процесс выборов руководителя вуза на альтернативной основе. На внеочередном заседании был утвержден состав комиссии и план мероприятий по выборам ректора.

Напомним, Александр Коротков занял пост ректора ВГСПУ в середине июня 2017 года. Процедура выборов руководителя вуза объявляется за четыре месяца до истечения срока полномочий нынешнего ректора. Также Александр Коротков является председателем совета ректоров волгоградских вузов. Ранее он несколько лет руководил комитетом науки и образования Волгоградской области.

Фото сайта ВГСПУ.