Волгоградские СНТ и ГСК заплатят по максимуму за сорванные пломбы на электросчетчике

Вмешательство в работу электросчетчика грозит серьезными штрафами для руководителей дачных и гаражных обществ в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ПАО «Волгоградэнергосбыт», судебная практика показывает, что расчет платы за безучетное потребление ведется теперь по ставкам, выросшим до максимума. Штрафы могут наложить на СНТ и ГСК за вмешательство в работу прибора учета. В данном случае начисления многократно превысят объем, зафиксированный счетчиком при проверке.

«Волгоградэнергосбыт» рассказал о сложившейся в регионе судебной практике по взысканию штрафов за вмешательство в работу приборов учета, в том числе и за повреждение пломб на счетчиках и измерительных трансформаторах, установку магнитов, подключение в обход счетчиков и т.д., согласно которой расчет платы за безучетное потребление ведется теперь по ставкам, выросшим до максимума.

Гарантирующий поставщик предупреждает руководителей садоводческих товариществ и гаражных кооперативов о том, что за вмешательство в работу прибора учета их ждут начисления, многократно превышающие объем, зафиксированный счетчиком при проверке.

Если ранее расчет объема безучетного потребления электроэнергии производился по данным за аналогичный период предыдущего года (то есть фактически за месяц), умноженным на коэффициент 10, то в настоящее время судом принимается другой расчет штрафной оплаты - на коэффициент 10 умножается не месячное потребление годом ранее, а расход за весь период с даты последней проверки прибора учета до момента обнаружения факта безучетного потребления (максимум за 6 месяцев). Соответственно объем штрафных начислений может вырасти для признанного виновным потребителя в несколько раз.

«Волгоградэнергосбыт» призывает садоводческие и гаражные объединения внимательно относиться к целостности пломб на приборах учета и измерительных комплексах, в частности на трансформаторных подстанциях, расположенных на их территории. Прежде всего, необходимо следить за сохранностью пломб и измерительного оборудования в ходе электротехнических и строительных работ. Любое повреждение может быть расценено как вмешательство в работу оборудования, штраф может составить сумму, существенно превышающую годовой бюджет товарищества или кооператива. Ну а решившийся на хищение электроэнергии или умышленное вмешательство в работу прибора учета должен знать, что ему это обойдется теперь гораздо дороже.