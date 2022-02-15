Сокол растерзал добычу на глазах жителей высотки в центре Волгограда

Общество 15.02.2022 07:42
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15.02.2022 07:42
Жители дома №11 по ул. Батальонной в Центральном районе Волгограда накануне с изумлением обнаружили хищную птицу, которая в одной из ниш высотки с аппетитом обедала попавшим в ее когти воробьем. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, хищник, забившись в угол ниши, был так увлечен трапезой, что от несчастного только перья летели. При этом он совершенно не обращал внимания на жителей высотки, которые снимали происходящее на видео.
В облкомприроды, куда корреспонденты ИА «Высота 102» отправили ролик от читателей, пояснили, что снятый на камеру хищник – это сокол-дербник. Он зимует в наших краях и занесен в Красную книгу. Но сокол-дербник считается осторожной птицей. Почему он выбрал местом трапезы двор многоэтажки, остается загадкой.
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