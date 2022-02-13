Covid-19

В Волгоградской области выросла смертность от коронавируса

Covid-19 13.02.2022 12:15
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13.02.2022 12:15


Заболеваемость коронавирусом в Волгоградской области продолжает стремительно расти: за минувшие сутки инфекцию выявили еще у 2187 человек. Накануне оперштаб сообщал о 2046 заболевших жителей региона. 
От общего числа заболевших госпитализированы в стационар 286 человек, сообщает ИА "Высота 102". Смертность от осложнений коронавируса по итогам суточной статистики выросла  – за сутки скончались 14 жителей региона. За предыдущий день сообщалось о 12 умерших. Всего уже 6134  человека не пережили COVID-19. За сутки закрыли свои больничные 426 волгоградцев. 

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