В Волгоградской области выросла смертность от коронавируса





Заболеваемость коронавирусом в Волгоградской области продолжает стремительно расти: за минувшие сутки инфекцию выявили еще у 2187 человек. Накануне оперштаб сообщал о 2046 заболевших жителей региона.

От общего числа заболевших госпитализированы в стационар 286 человек, сообщает ИА "Высота 102". Смертность от осложнений коронавируса по итогам суточной статистики выросла – за сутки скончались 14 жителей региона. За предыдущий день сообщалось о 12 умерших. Всего уже 6134 человека не пережили COVID-19. За сутки закрыли свои больничные 426 волгоградцев.



