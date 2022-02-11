«Вечер с горячим чаем и пледом»: прогноз погоды на 11 февраля в Волгограде





Небольшие осадки в виде дождя со снегом прогнозируют синоптики в Волгограде сегодня, 11 февраля – в такую погоду советуем провести пятничный вечер под теплым пледом и с кружкой горячего чая. По данным Волгоградского ЦГМС, в отдельных районах ожидаются туманы, гололедно-изморозевые явления. Ночью город накроет мокрым снегом. Утром и днем обещают осадки преимущественно в виде дождя. Температура воздуха до утра продержится от 0 до -8 градусов. Днем будет теплее – около 4 градуса тепла. В течение суток прогнозируется юго-западный ветер 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.



