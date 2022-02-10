Общество

Центр Олега Дерипаски продолжает помогать людям

Общество 10.02.2022 15:48 Новости компаний
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10.02.2022 15:48 Новости компаний


Вот уже более 5 лет волгоградцы являются активными участниками программ благотворительного фонда «Центр социальных программ» (ЦСП) РУСАЛа. При этом в других регионах нашей страны эта организация – давний партнер и активный участник всех социальных инициатив. С чего все начиналось?
Первые услуги корпоративного благотворительного фонда «Центр социальных программ» (ЦСП) РУСАЛа, который начал свою работу в 2004 году, были довольно простые. В центре социальной помощи РУСАЛа (именно так он изначально назывался) помогали пенсионерам недорого подстричься, а также в местном ателье многодетным и малообеспеченным семьям предлагали услуги по пошиву новой одежды. В начале нулевых в помощи нуждались многие, поэтому Олег Дерипаска принял в то время беспрецедентное решение - создать в компании структуру, которая будет напрямую помогать людям. 
Первый офис начал работать в Красноярске. Позже он стал центральным офисом ЦСП, а его представительства были открыты в Республике Хакасия, Волгоградской, Иркутской, Кемеровской и Свердловской областях, Красноярском крае.  
«Фонд одновременно является и инструментом финансирования социальных проектов компании, и ресурсным центром для местных сообществ в территориях, и генератором и агентом позитивных социальных изменений в городах. У нас очень много направлений деятельности. Ключевых программ, которыми управляет фонд при поддержке РУСАЛа, три: «Территория РУСАЛа», «Помогать просто», «Школа городских изменений», - отмечает исполнительный директор благотворительного фонда «Центр социальных программ» Юлия Герцик.
За 18 лет Центр вырос в большую структуру и, каждое представительство работает не под копирку, а учитывает интересы и потребности своих регионов.

Более 73 миллионов рублей были выделены компанией РУСАЛ на реконструкцию дворца культуры ТЗР и стадиона «Трактор», строительство детских игровых площадок в Ерзовке и «Киндер квест» в детском саду № 117, создание Веревочного парка в оздоровительном центре «Орленок» и «Велопарка для фигурного вождения и триала» в Краснооктябрьском районе … И это далеко не полный перечень дел, которые были реализованы в Волгограде в рамках программы «Территория РУСАЛА». 

Сотни проектов ежегодно, десятки тысяч волонтеров, новые идеи и сформировавшиеся традиции - все это о программе «Помогать просто».
Например, проводимые в Волгограде экологические акции, такие как «День реки. Волга», «Нескучный субботник» или «Зеленая волна» реализуются силами сотен корпоративных волонтеров и партнеров Центра социальных программ 

Не менее известен в Волгограде и за его пределами и благотворительный новогодний марафон «Верим в чудо, творим чудо!». Команды волонтеров за минувшую пятилетку подарили радость тысячам детей нашего региона. Работая в подшефных социальных учреждениях, они одновременно соревновались между собой за звание главного волшебника. Главный приз в 2021 году — возможность установить в своем подшефном учреждении спортивное оборудование, игровой комплекс, инклюзивную детскую площадку или оборудовать другую локацию, которая поможет сделать жизнь подопечных комфортнее и интереснее. В 2022 году такие площадки будут установлены силами волонтеров в 15 городах России. На эти цели РУСАЛ выделил 3,5 млн рублей.
Третья программа ЦСП - «Школа городских изменений» - появилась в 2017 году и сразу стала дополнительным подспорьем для всех, кто хочет делать наш город удобнее, комфортнее, ярче, интереснее и дружелюбнее. 
Программа подходит и для опытных проектировщиков, и для начинающих активистов. Она включает ежегодные очные и дистанционные события, а также постояннодействующую онлайн-школу. Каждый курс содержит видеолекции, опорные конспекты, тесты для самопроверки, форму для составления бизнес-плана или грантовой заявки, списки полезной литературы и методические материалы.
Исполнительный директор благотворительного фонда «Центр социальных программ» (ЦСП) Юлия Герцик подчеркивает уникальность центра«Наш фонд не имеет аналогов в России не только по содержанию, но и по своей структуре. Это единственный в России корпоративный благотворительный фонд, у которого есть представительства в 7 регионах, в 11 городах, где работают предприятия РУСАЛа, и на сегодняшний день именно он объединяет все социальные инвестиции компании».

 

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