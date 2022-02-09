«Без дождевика не обойтись»: прогноз погоды на 10 февраля в Волгограде

Общество 09.02.2022 20:53
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09.02.2022 20:53
Небольшие осадки в виде дождя со снегом прогнозируют синоптики в Волгограде завтра, 10 февраля – вместе с зонтом волгоградцам советуем прихватить дождевик и резиновые сапоги. По данным Волгоградского ЦГМС, в отдельных районах ожидаются туманы, гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега. Ночью и утром местами обещают метель. В течение суток прогнозируется юго-западный ветер 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Ночью температура воздуха будет колебаться от -1 до -11 градусов по Цельсию. Днем станет теплее – около 3 градусов.
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