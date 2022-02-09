В Волгограде отремонтируют ветхий мост





В ближайшие дни дорожные службы в очередной раз проведут работы по устранению дефектов дорожного полотна с помощью литого асфальта на мостовом сооружении по ул. Менделеева. Причиной появления трещин становятся не только погодные условия, характеризующиеся обильными осадками в сочетании с заморозками и оттепелями, но и пришедшее за многолетнюю эксплуатацию в неудовлетворительное состояние основание дороги, пояснили ИА «Высота 102» в администрации города.

Локальный ремонт покрытия - временная мера, направленная на оперативное обеспечение безопасного движения автотранспорта. В дальнейших планах муниципалитета - проведение полной реконструкции сооружения с восстановлением конструкций мостовых пролетов, возведением новой подпорной стены для предотвращения сползания грунта, укладкой двух полноценных слоев асфальтобетона на новое основание. В текущем году будет разработана проектная документация на проведение капитального ремонта объекта.Мостовое сооружение на ул. Менделеева введено в эксплуатацию в 1958 году, ширина с учетом тротуаров составляет 9,4 метра. Последний раз капитальный ремонт здесь проводился в 1999 году. Проведенное в 2020 году обследование опорных конструкций показало, что мостовому сооружению вновь требуется капитальный ремонт.