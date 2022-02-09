Общество

В Волгограде вводят ограничение скорости на аварийных участках

Общество 09.02.2022 08:55
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09.02.2022 08:55


В Волгограде на двух опасных участках дороги введут ограничение скорости до 40 км/час. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию департамента городского хозяйства администрации. Данные меры будут действовать с 21 февраля на участке на ул. Николая Отрады в Тракторозаводском районе (пересечение с ул. Мясникова) и на ул. 64-ой Армии и проспекта Университетский в районе пересечения с дорогой от ул. им. Загорулько до пр. Университетский. Ограничения вводятся с целью обеспечения безопасности дорожного движения, принятия первичных мер по устранению причин и условий совершений ДТП в местах их концентраций и снижения тяжести последствий при дорожно-транспортных происшествиях.


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