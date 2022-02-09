В Волгограде вводят ограничение скорости на аварийных участках





В Волгограде на двух опасных участках дороги введут ограничение скорости до 40 км/час. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию департамента городского хозяйства администрации. Данные меры будут действовать с 21 февраля на участке на ул. Николая Отрады в Тракторозаводском районе (пересечение с ул. Мясникова) и на ул. 64-ой Армии и проспекта Университетский в районе пересечения с дорогой от ул. им. Загорулько до пр. Университетский. Ограничения вводятся с целью обеспечения безопасности дорожного движения, принятия первичных мер по устранению причин и условий совершений ДТП в местах их концентраций и снижения тяжести последствий при дорожно-транспортных происшествиях.