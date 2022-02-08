Рельсы скоростного трамвая в центре Волгограда заменят за несколько ночей





В ночь с 8 на 9 февраля «Метроэлектротранс» начнет замену изношенных рельсов скоростного трамвая в Центральном районе Волгограда, ремонтные работы не повлияют на расписание движения вагонов СТ. Новые рельсы уложат на участке протяженностью 150 м перед въездом в подземную часть линии, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Специалистам муниципального предприятия предстоит демонтировать 150 метров старых рельсов, отработавших нормативные сроки эксплуатации, и заменить их новыми, марки Р-50», – прокомментировали в мэрии.

Бригады муниципального предприятия будут работать только в ночное время. Планируется, что ремонт займет несколько ночей.