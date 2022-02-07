"Куда еще больше?": в Волгоградской области зафиксирован пугающий рост заболеваемости ковидом

Covid-19 07.02.2022 12:15
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07.02.2022 12:15
В Волгоградской области за минувшие сутки коронавирусом заразились 1624 человека. Таковы, сообщает ИА "Высота 102", новые данные федерального оперштаба. Статистика заболевших с каждым днем продолжает бить новые антирекорды в регионе. Так, днем ранее коронавирус выявили у 1473 жителей региона.
От общего числа заболевших госпитализировали в стационары 246 волгоградцев. Несмотря на стремительный рост числа заразившихся коронавирусной инфекцией, в регионе статистика смертности находится примерно на прежнем уровне – за сутки коронавирус унес жизни 8 человек. Днем ранее зафиксировали 9 летальных случаев. Общее число погибших от осложнений коронавирусной инфекции составило 6063 человека. Выписались 295 жителей Волгоградской области.
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