В частном секторе Волгограда устранили порыв водопровода





«Концессии водоснабжения» завершили ремонтные работы на трубопроводе в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, рабочие заменили 6 метров ветхого участка трубопровода на улице Менделеева, который снабжает холодной водой ряд частных домов. Работы осложнялись промерзшим грунтом и стесненными условиями на проезжей части.

Ранее на данном участке произошел порыв из-за износа коммуникаций, которые были проложены около 50 лет назад и ни разу не ремонтировались капитально. В настоящее время основные работы по монтажу и сварке завершены, подача ресурса абонентам восстановлена в полном объеме. После засыпки котлована асфальтовое покрытие будет полностью восстановлено за счет ресурсоснабжающей организации.



