Волгоградский филиал ООО «Капитал МС» начинает серию акций, посвященных 79 -летию победы в Сталинградской битве
Общество 02.02.2022 16:19
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02.02.2022 16:19
2 февраля наш город-герой Волгоград отмечает 79-годовщину разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. 200 огненных дней и ночей продолжалась Сталинградская битва, победа в которой имела колоссальное значение для дальнейшего хода всей Второй мировой войны. Натиск врага сдержали ценой жизни многих тысяч бойцов.
В городе проходят праздничные мероприятия, но большинство из них в онлайн-формате из-за сложной ситуации с коронавирусом, но все же не обойдется без празднований в очном режиме.
«Наш филиал не смог остаться в стороне и принял активное участие в праздновании, специалисты-волонтеры Победы, соблюдая все меры эпидемиологической безопасности, адресно поздравили детей Сталинграда и тружеников тыла с праздником, принесли вкусные подарки к чаю и средства защиты от коронавирусной инфекции», - рассказали ИА «Высота 102» в филиале ООО "Капитал МС".
Филиал ООО «Капитал МС» в Волгоградской области поздравляет всех с праздником. Желает крепкого здоровья, стабильности, ясного неба над головой, добра, любви, благополучия, радости! Низкий вам поклон, дорогие ветераны, за вашу преданность Родине, за стойкость в борьбе за ее свободу.
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