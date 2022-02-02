На заводе «Красный Октябрь» в Волгограде возложили венки в память о погибших героях Сталинградской битвы
Общество 02.02.2022 15:45
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02.02.2022 15:45
В день 79-й годовщины Сталинградской Победы сотрудники металлургического завода «Красный Октябрь» в Волгограде собрались у руин Центральной заводской лаборатории, чтобы почтить память героев, оборонявших завод в годы Великой Отечественной войны и ковавших победу в его цехах. Именно в этом месте проходили ожесточенные бои 253-го Таращанского стрелкового полка 45-й стрелковой дивизии. Из 200 дней Сталинградской битвы 100 дней бои шли на территории завода «Красный Октябрь». Собравшимся напомнили о мужестве добровольцев-краснооктябрьцев, подчеркнув огромный вклад заводчан в победу.
«Мы благодарны за возможность быть наследниками той великой победы и свято чтим память заводчан, которые трудились в цехах и мужественно сражались на поле боя, – отметил управляющий директор АО «Корпорация Красный Октябрь» Константин Волков. – Выражаю огромные слова благодарности нашим ветеранам, которые, пережив те страшные события, и сегодня сохраняют бодрость и оптимизм. Пусть подвиг героев-металлургов станет для нас нравственным ориентиром в работе и жизни. Мирного неба, долгих лет жизни, стойкости и мужества».
Соблюдая меры предосторожности в период распространения коронавирусной инфекции, сотрудники предприятия в индивидуальном порядке возложили венки и живые цветы у других памятных мест. Среди них – мемориальный комплекс «Остров Людникова», памятник «Знак-стрела», посвященный воинам 39-ой гвардейской дивизии, памятник женщине-сталевару Ольге Ковалевой, памятник «Лог смерти» и братская могила воинов 39-ой гвардейской и 45-ой стрелковой дивизий.
По эпидемиологическим причинам на мероприятиях не смогли присутствовать главные герои этого знаменательного праздника. Это участники Сталинградской битвы Александра Семеновна Машкова и Иван Александрович Тараканов, участник битв на Ленинградском фронте Леонид Евсеевич Князик, блокадник Ленинграда Владимир Иванович Матвеев, а также члены заводского совета ветеранов «Дети военного Сталинграда»: Нелли Семеновна Гусева, Маргарита Васильевна Кучерихина, Анатолий Матвеевич Подшибякин, Валентина Константиновна Рудик, Зоя Петровна Саранцева, Тамара Леонидовна Силищева, Михаил Михайлович Шевц. Всех их поздравили на дому, вручив памятные подарки и открытки.
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