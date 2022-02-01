В Волгограде новостройка едва не утонула в фекалиях из-за мобильника

Общество 01.02.2022 14:15
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01.02.2022 14:15
Очередной мусорный улов достался канализационной насосной станции «Еживика» от жилого дома по адресу Бульвар 30-летия Победы, 42. Неполадки в работе обнаружила бригада, проводившая ежесуточный объезд станций: канализационный насос уже был забит мусором и не перекачивал стоки, которые стали вытекать из колодца, сообщили ИА «Высота 102» в ООО «Концессии водоснабжения».
Данный дом регулярно «радует» коммунальщиков находками, которым положено было оказаться в мусорном ведре, а не в канализации: полотенца и влажные салфетки стали причиной выхода из строя уже не первого насоса.
В этот раз специалисты нашли множество стеклянных флакончиков и металлических деталей, похожих на наконечники для электронного маникюрного аппарата, бонусом достался кнопочный мобильный телефон. Это характерный набор для салона красоты, который как раз расположен в доме, также возможно, что кто-то из жителей занимается бьюти-процедурами на дому.
Чаще всего, коммунальщикам без труда удается находить нерадивых пользователей унитазов. Так, вблизи гостиниц из канализационных засоров вытаскивают наволочки и полотенца, а около медицинских учреждений находят санитарные расходные материалы, рядом с общепитом – жирберги – огромные глыбы застывшего кулинарного жира. Особо сложные засоры приходится вырезать вместе с трубой, а перед этим разрушать асфальтовое покрытие. Между тем, в компании считают, что в силах каждого горожанина в первую очередь помочь самому себе, развивать культуру потребления и не создавать дополнительную нагрузку для коммунальщиков.
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