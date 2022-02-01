Covid-19 01.02.2022 12:15
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01.02.2022 12:15
В Волгоградской области за минувшие сутки госпитализировали в стационары 367 человек c коронавирусной инфекцией. По данным федерального оперативного штаба, это почти вдвое больше, чем днем ранее, когда в стационары региона было доставлено 187 человек. Общее число заразившихся коронавирусом также продолжает расти - за сутки выявлен 1091 человек. На фоне резкого подъема заболеваемости значительно снизилась суточная смертность. От вируса скончались 10 жителей региона. Общее число погибших жителей Волгоградской области составило 6001 человек. Закрыли свои больничные 247 волгоградцев.
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