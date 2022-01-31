Общество 31.01.2022 09:42
0
31.01.2022 09:42
Нечищеные дворы и дороги, огромные сосульки, свисающие с крыш многоквартирных домов – таковы оказались последствия необычно снежной зимы в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», жители региона недоумевают, почему даже в городах Волгоградской области порой бывает не пройти и не проехать, и где же коммунальные службы, которые должны заниматься той же расчисткой дворов или уничтожением нависающих над головами людей сосулек. Фотографии, которые публикуют жители Котово и Фролово в соцсетях, сами за себя говорят.
Фото Султана Загидуллина https://vk.com/kotovo_live и https://vk.com/officialfrolovo
Реклама
Снизилось число закрытых на карантин школ и классов в Волгоградской области31.01.2022 15:00
Общество 31.01.2022 15:00
Внимание к каждому абоненту: «Волгоградэнергосбыт» помог решить вопросы с декабрьскими квитанциями более 5 500 волгоградцам31.01.2022 10:48
Общество 31.01.2022 10:48
Февраль в Волгоградской области начнется с метелей и снегопадов31.01.2022 08:16
Общество 31.01.2022 08:16
В Волгоградской области построят умные спортплощадки30.01.2022 18:32
Общество 30.01.2022 18:32
Тихая угроза: кто должен убирать снег и сосульки с крыш волгоградских домов30.01.2022 18:12
Общество 30.01.2022 18:12
В Волгограде ликвидируют клинику пластической хирургии30.01.2022 18:10
Общество 30.01.2022 18:10
Волгоградцы пожаловались на странности прохождения ПЦР-тестов30.01.2022 16:43
Общество 30.01.2022 16:43
Празднование 2 февраля в Волгограде пройдет с ограничениями30.01.2022 09:47
Общество 30.01.2022 09:47
Волгоградским поликлиникам выделили 100 миллионов на борьбу с «омикроном»30.01.2022 09:38
Общество 30.01.2022 09:38
Владелица лайки выплатит 372 тысячи пострадавшему от укусов собаки волгоградскому почтальону29.01.2022 16:30
Общество 29.01.2022 16:30
Две тройни и одна четверня родились за год в Волгоградской области29.01.2022 14:56
Общество 29.01.2022 14:56
В Волгоградской области в 2021 году умерли 46629 человек29.01.2022 14:06
Общество 29.01.2022 14:06
«Покупайте сами»: заболевшим коронавирусом волгоградцам не дали бесплатные лекарства28.01.2022 18:43
Общество 28.01.2022 18:43
Свекла рекордно подорожала в Волгоградской области28.01.2022 16:58
Общество 28.01.2022 16:58
Двое судей в Волгоградской области ушли в отставку28.01.2022 15:54
Общество 28.01.2022 15:54
Реклама