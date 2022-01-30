Иномарка протаранила остановку в центре Волгограда





Сегодня автомобиль "Renault Arkana" протаранил остановочный павильон в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, ДТП произошло в 5 часов утра на остановке общественного транспорта «Площадь Ленина». Благодаря столь раннему времени на остановке не оказалось людей.

Иномарка двигалась по проспекту Ленина в сторону северной части города. Водитель не справился с управлением и машина влетела в остановочный павильон. В результате столкновения конструкция получила значительные повреждения. «Сегодня же силами муниципального предприятия «Северное» будет произведен демонтаж поврежденных секций остановочного павильона», - пояснили в администрации города.

Фото: Жесть Волгограда, ВКонтакте