Происшествия

Иномарка протаранила остановку в центре Волгограда

Происшествия 30.01.2022 14:06
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30.01.2022 14:06


Сегодня автомобиль "Renault Arkana" протаранил  остановочный павильон  в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, ДТП произошло в 5 часов утра на остановке общественного транспорта «Площадь Ленина». Благодаря столь раннему времени на остановке не оказалось людей. 
Иномарка двигалась по проспекту Ленина в сторону северной части города. Водитель не справился с управлением и машина влетела в остановочный павильон. В результате столкновения конструкция получила значительные повреждения. «Сегодня же силами муниципального предприятия «Северное» будет произведен демонтаж поврежденных секций остановочного павильона», - пояснили в администрации города. 
Фото: Жесть Волгограда, ВКонтакте

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