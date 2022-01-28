Общество 28.01.2022 10:26
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28.01.2022 10:26
Факты недобросовестной конкуренции, которые выразились в копировании названий солидных компаний частниками, выявили волгоградские антимонопольщики. Как сообщили в Волгоградском УФАС, в январе текущего года уже пресечено два таких случая, когда частный бизнес «мимикрировал» под госструктуры или крупные федеральные компании, чтобы привлечь потребителей.
В первом случае организация, осуществляющая монтаж внутриквартирного газового оборудования выбрала сокращенное наименование ООО «Р.О.С. Энерго» и зарегистрировала товарный знак с использованием неохраняемого элемента «РОСЭНЕРГО». Установлено, что полное фирменное наименование (ООО «Развитие обслуживающих инфраструктур энергосбережения») было намеренно подобрано так, чтобы первые буквы слов наименования создавали аббревиатуру, которая представляет собой слово «РОСЭнерго».
О данном факте недобросовестной конкуренции указал житель Волгограда, который обратился с заявлением в УФАС. По мнению волгоградца, указанное фирменное наименование вызывает стойкую ассоциацию с участием государства в деятельности компании, что вызывает большее доверие со стороны потребителей.
После вмешательства Волгоградского УФАС России ООО «Р.О.С. Энерго» было переименовано, ему присвоено новое сокращенное наименование ООО «РИК». Организацию признали нарушившим ч. 1 ст. 14.4 Закона о защите конкуренции.
Во втором случае ООО «Аргон», выполняющим кадастровые работы, при продвижении своих услуг, в том числе в Интернете, было использовано обозначение «БТИ-Росреестр по Волгоградской области». Такое наименование в сочетании с логотипом, сходным до степени смешения с официальным обозначением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), вводило потребителей в заблуждение относительно статуса частного хозяйствующего субъекта, занимающегося в том числе кадастровой, геодезической и картографической деятельностью, а также землеустройством.
Обществу было выдано предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения п. 3 ст. 14.2 Закона о защите конкуренции (недобросовестная конкуренция, связанная с введением в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги). ООО «Аргон» отчиталось о выполнении предупреждения о прекращении действий, содержащих признаки недобросовестной конкуренции, поэтому дело о нарушении антимонопольного законодательства не возбуждалось.
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