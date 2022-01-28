Банк «Открытие»: жители ЮФО на Олимпиаде-2022 больше всего будут следить за фигурным катанием и биатлоном





Жители Южного федерального округа на предстоящей зимней Олимпиаде, которая пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля, больше всего будут следить за фигурным катанием и биатлоном. Таковы результаты опроса* об отношении россиян к зимним видам спорта, проведенного банком «Открытие» и страховой компанией «Росгосстрах» накануне ХХIV зимних Олимпийских игр.

Любителей фигурного катания оказалось 55%, а биатлона 42%. Чуть меньше зрителей будет у хоккея (32%) и у лыжных гонок (25%)

67% опрошенных собираются смотреть трансляции с зимних Олимпийских игр в Пекине. При этом 45% скорее всего будут смотреть Олимпиаду, а 22% - точно. 15% сообщили, что вообще не интересуются спортом, еще 18% не интересуются зимними видами.

13% прочат России победу в неофициальном командном зачете пекинской Олимпиады. 56% уверены, что Россия окажется в первой тройке. По мнению 14%, наша сборная займет в медальном зачете Игр место не выше четвертого. 16% респондентов затруднились дать свой прогноз.

81% среди опрошенных жителей ЮФО сообщили, что сами не занимаются зимними видами спорта (53%) и не тратят на это занятие деньги (28%). 11% тратят ежемесячно 5-10 тыс. рублей. 5% заявили о тратах до 20 тыс. рублей. О тратах больше 20 тыс. рублей в месяц заявили 3% респондентов.

По 15% опрошенных южан сообщили, что занимаются лыжами и коньками. По 5% заявили, что увлечены хоккеем, фигурным катанием или сноубордом.

По мнению 14% южан, покупающих инвентарь для занятий зимними видами спорта, он подорожал за последний год в 1,5 раза. 5% заметили двукратный рост. 7% или не заметили подорожания или считают его незначительным.





*Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» 18-25 января 2022 года по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.