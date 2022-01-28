Банк «Открытие»: жители ЮФО на Олимпиаде-2022 больше всего будут следить за фигурным катанием и биатлоном
Общество 28.01.2022 09:39
0
28.01.2022 09:39
Жители Южного федерального округа на предстоящей зимней Олимпиаде, которая пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля, больше всего будут следить за фигурным катанием и биатлоном. Таковы результаты опроса* об отношении россиян к зимним видам спорта, проведенного банком «Открытие» и страховой компанией «Росгосстрах» накануне ХХIV зимних Олимпийских игр.
Любителей фигурного катания оказалось 55%, а биатлона 42%. Чуть меньше зрителей будет у хоккея (32%) и у лыжных гонок (25%)
67% опрошенных собираются смотреть трансляции с зимних Олимпийских игр в Пекине. При этом 45% скорее всего будут смотреть Олимпиаду, а 22% - точно. 15% сообщили, что вообще не интересуются спортом, еще 18% не интересуются зимними видами.
13% прочат России победу в неофициальном командном зачете пекинской Олимпиады. 56% уверены, что Россия окажется в первой тройке. По мнению 14%, наша сборная займет в медальном зачете Игр место не выше четвертого. 16% респондентов затруднились дать свой прогноз.
81% среди опрошенных жителей ЮФО сообщили, что сами не занимаются зимними видами спорта (53%) и не тратят на это занятие деньги (28%). 11% тратят ежемесячно 5-10 тыс. рублей. 5% заявили о тратах до 20 тыс. рублей. О тратах больше 20 тыс. рублей в месяц заявили 3% респондентов.
По 15% опрошенных южан сообщили, что занимаются лыжами и коньками. По 5% заявили, что увлечены хоккеем, фигурным катанием или сноубордом.
По мнению 14% южан, покупающих инвентарь для занятий зимними видами спорта, он подорожал за последний год в 1,5 раза. 5% заметили двукратный рост. 7% или не заметили подорожания или считают его незначительным.
*Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» 18-25 января 2022 года по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
Реклама
Свекла рекордно подорожала в Волгоградской области28.01.2022 16:58
Общество 28.01.2022 16:58
Двое судей в Волгоградской области ушли в отставку28.01.2022 15:54
Общество 28.01.2022 15:54
На карантин в Волгоградской области полностью закрыли 91 школу и колледж28.01.2022 15:53
Общество 28.01.2022 15:53
Больше 1000 тонн реагентов рассыпали по дорогам Волгограда за одну ночь28.01.2022 15:51
Общество 28.01.2022 15:51
«Врачи исчезли»: волгоградцы не могут вызвать медиков на дом и прорваться в красную зону28.01.2022 14:09
Общество 28.01.2022 14:09
Аэропорт Волгограда объяснил причину создания трупохранилища в терминале28.01.2022 13:37
Общество 28.01.2022 13:37
Внедорожник застрял в снежной каше в центре Волгограда28.01.2022 12:45
Общество 28.01.2022 12:45
Волгоградское УФАС пресекло копирование названий госкомпаний частниками28.01.2022 10:26
Общество 28.01.2022 10:26
Жители отрезанных хуторов под Волгоградом пожаловались омбудсмену28.01.2022 10:00
Общество 28.01.2022 10:00
Главой облкомприроды Волгоградской области стал специалист по охране водных ресурсов28.01.2022 09:56
Общество 28.01.2022 09:56
«Пошел домой»: волгоградцы не могут зайти в переполненные поликлиники28.01.2022 09:39
Общество 28.01.2022 09:39
В Волгограде закрыли кулинарию из-за антисанитарии28.01.2022 08:35
Общество 28.01.2022 08:35
Еще не конец: снегопады в Волгоградской области закончатся к 7 февраля28.01.2022 07:45
Общество 28.01.2022 07:45
Профессор ВГСПУ скончался на 84-ом году жизни27.01.2022 20:44
Общество 27.01.2022 20:44
Пострадавшая при обрушении балкона волгоградка взыскала с УК более 400 тысяч рублей27.01.2022 19:50
Общество 27.01.2022 19:50
Реклама