В Волгоградской области на карантин закрылись 83 школы и колледж





В Волгоградской области полностью на карантин переведены 83 школы. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в комитете образования и науки Волгоградской области. Так, 14 учреждений образования закрылись из-за вспышки COVID-19 (5 школ в Волгограде, 5 - в Волжском, по одной – в Серафимовичском, Новоаннинском, Иловлинском и Калачевском районах) и 69 - по ОРВИ. Также на карантин ушли отдельные классы в 162 школах по COVID-19 и 94 школах из-за заболевших ОРВИ учеников. Еще в 162 дошкольных учреждениях карантин по гриппу и ОРВИ частично введен в отдельных группах.

Практика по введению обучения с применений дистанционных технологий также применяются в ссузах: с целью предупреждения роста заболеваемости COVID-19 среди студентов частично переведены на эту форму обучения 18 колледжей (практические занятия в группах проводятся очно, лекции – дистанционно). Дубовский зооветеринарный колледж полностью перешел на дистант.

Напомним, ограничительные мероприятия в учреждениях вводятся в случае, если заболел хотя бы один ребенок COVID-19 или, если ОРВИ заболело свыше 20% детей.



