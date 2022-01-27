В Волгограде школьный ассортимент питания пополнился новым продуктом

Общество 27.01.2022 13:58
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27.01.2022 13:58
Оператор питания ООО «Виво Маркет» в школах города провел дегустации нового продукта – сырники. Это категория буфетной продукции, которая может быть и горячим завтраком, и полезным перекусом. Дегустации прошли на прошлой неделе в МОУ СШ 75, Гимназии №2, Лицее №4, Гимназии №13, Гимназии №4, Гимназии №5, МОУ СШ №48. Мероприятия проводились с учетом санитарно-эпидемиологических требований.
Новый продукт появился благодаря опросам школьников и их родителей. Технология приготовления и рецептура прорабатывались несколько раз. Эксперты искали наилучшее сочетание состава и внешнего вида, вкусовых качеств и цены. Родители и ученики волгоградских школ одобрили новинку.
«Важно, что теперь в школьной столовой появится полезный перекус. Он приятный на вкус, нежный, в нем действительно чувствуется творог», –рассказала мама ученика 8 класса гимназии №5 Елена Новокрещенова.
«Очень хорошая консистенция и приятный вкус. Так как у нас много курсов – сырники станут хорошим перекусом перед дополнительными занятиями»,– рассказали о своих впечатлениях учащиеся гимназии №5 Илья Кондратьев и Денис Тонец
Также участники дегустаций получили подарок – упаковку замороженных сырников, чтобы мамы дома могли накормить всех семейным завтраком, оценить его на вкус и поделиться своими впечатлениями с оператором питания. Важно, чтобы родители знали, что школьные сырники готовятся в столовой, но полуфабрикат изготавливают на комбинате питания, это гарантирует стандартное качество сырников. Их состав: творог, мука высшего сорта, сахар, натуральный ароматизатор ванилин и манка для хрустящей корочки, чтобы сырник держал форму и выглядел аппетитно.
Компания «Виво Маркет» постоянно обновляет ассортимент продукции для питания в школах для того, чтобы отвечать запросам потребителей. К началу учебного года компания подготовила новое меню за родительскую плату, которое было составлено на основе проведенного среди учеников исследования. В меню вошли такие признанные детьми блюда, как картофельные дольки, отбивная из куриного филе с помидорами и сыром, стожка мясная с картофелем, котлеты различных видов. Сейчас работа над обновлением меню продолжается.
Кроме того, оператор питания участвовал в разработке меню для детских садов города. Оно было составлено заказчиками услуги – МДОУ и утверждено департаментом по образованию администрации Волгограда. Родители и воспитатели детских садов не раз высказывали пожелания переформатировать блюда из печени, рыбы, моркови, тушеной капусты, тем самым повысить съедаемость завтраков и обедов. В результате в новом меню непопулярные у детей рыбные блюда были заменены на мясные. Количество «спорных» блюд из печени уменьшилось. Салаты и пюре из свеклы и моркови заменены на более привычные овощи (огурцы, помидоры), а также салат из белокочанной капусты. Значительно увеличено число блюд из мяса птицы. Изменена технология приготовления блюд из творога, они стали более разнообразны (пудинг из творога с яблоком, лапшевник с творогом, запеканка из творога с морковью). Оставлены самые топовые позиции с мясом: плов из птицы, жаркое по-домашнему, птица, тушенная с овощами, котлеты и голубцы из говядины. Также в меню оставлены каши, омлеты, запеканки так любимые детьми на завтраки и полдники.
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