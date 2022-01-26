Covid-19 26.01.2022 12:24
0
26.01.2022 12:24
В Волгоградской области за минувшие сутки коронавирусом заразились еще 816 человек. Эта шокирующая цифра - очередной рекорд по количеству заболевших в регионе за весь период распространения инфекции. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные федерального оперштаба. Днем ранее количество заболевших было меньше - 684 человека. Из общего числа заболевших за эти сутки госпитализированы в стационар 229 волгоградцев. За день коронавирус унес жизни 17 человек. Всего уже 5940 жителей Волгоградской области скончались от последствий COVID-19. Выписались из больницы 183 человека.
Реклама
«Это политика нашей семьи»: в Волжском началась вакцинация детей от COVID-1926.01.2022 17:23
Covid-19 26.01.2022 17:23
Роспотребнадзор посчитал число зараженных «омикроном» в Волгоградской области26.01.2022 15:23
Covid-19 26.01.2022 15:23
База данных приложения «Госуслуги СТОП Коронавирус» является недействительной26.01.2022 09:58
Covid-19 26.01.2022 09:58
Учреждения в Волгоградской области закрываются от посетителей из-за "омикрона"26.01.2022 09:19
Covid-19 26.01.2022 09:19
Волгоградская область получила 1440 доз "Спутника-М" для детей25.01.2022 14:49
Covid-19 25.01.2022 14:49
В Волгограде двое младенцев и подросток находятся в реанимации с коронавирусом25.01.2022 14:33
Covid-19 25.01.2022 14:33
Коронавирус поразил запредельное количество жителей Волгоградской области25.01.2022 12:10
Covid-19 25.01.2022 12:10
Коронавирус выявлен у 33 младенцев в Волгоградской области24.01.2022 16:47
Covid-19 24.01.2022 16:47
Волгоградский инфекционист назвала симптомы «омикрона» у детей24.01.2022 15:55
Covid-19 24.01.2022 15:55
В Волгоградской области более 20 школ ушли на карантин по ОРВИ и COVID-1924.01.2022 14:41
Covid-19 24.01.2022 14:41
«Нас накрывает»: коронавирус взял пугающую высоту в Волгоградской области24.01.2022 13:00
Covid-19 24.01.2022 13:00
Число зараженных COVID в Волгоградской области растет с космической скоростью23.01.2022 12:03
Covid-19 23.01.2022 12:03
Уходим в отрыв: резкий всплеск коронавируса отмечен в Волгоградской области22.01.2022 12:22
Covid-19 22.01.2022 12:22
Детские койки разворачивают в волгоградской больнице из-за «омикрона»21.01.2022 16:44
Covid-19 21.01.2022 16:44
В Волгоградской области угрожающе растет число заболевших COVID-1921.01.2022 13:20
Covid-19 21.01.2022 13:20
Реклама