



89% жителей Южного федерального округа считают, что студенты должны иметь собственный заработок уже во время учебы. А 11% полагают, что работу и обучение не нужно совмещать, так как процесс зарабатывания денег будет отвлекать от получения высшего образования. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» накануне Дня российского студенчества 25 января.

Среди тех, кто поощряет подработку, 42% убеждены, что доход студентам необходим для обеспечения собственных нужд. 32% видят в этом возможность научится зарабатывать деньги, а 15% находят плюсы в приобретении профессиональных навыков.

Почти половина южан (49%) считает, что студентам для нормальной жизни хватит 15-30 тыс. рублей в месяц. Для 19% требуется до 45 тыс. рублей. Больше этой суммы нужно 6% опрошенных. А вот 26% респондентов считают, что студенту хватит не более 15 тыс. рублей в месяц.

Свыше половины опрошенных (53%) не тратят деньги на высшее образование своих детей или свое собственное. 20% тратят на эти цели менее 100 тысяч рублей за учебный год, 27% - 100-500 тысяч рублей.

53% заявили, что у них достаточно денег, чтобы оплатить учебу в вузе для себя или своих детей. При этом 47% сталкивались только с бесплатной бюджетной формой высшего образования. Респондентов, которые имели бы опыт получения образовательных кредитов, на юге не нашлось, хотя в среднем по России этот показатель оказался 10%.

81% высказались за адресную государственную финансовую поддержку абитуриентов из малоимущих семей. При этом 9% полагают, что такая поддержка не нужна, поскольку высшее образование добровольное дело каждого. Остальные затруднились дать ответ на этот вопрос.

Хотя Единый государственный экзамен является единственной формой выпускных экзаменов в школе и основной формой поступления в вузы в России почти 13 лет, отношение большинства жителей округа к нему остается негативным. Только 4% назвали себя однозначными сторонниками ЕГЭ, полагая, что он помогает объективно оценить знания. Еще 9% заявили о безразличном отношении. 24% относятся к ЕГЭ нормально, потому что «к нему уже все привыкли». Однако, по мнению 64% респондентов, ЕГЭ надо отменять.

*Опрос проведен банком «Открытие» 13-19 января 2022 года по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.