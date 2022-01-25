Covid-19 25.01.2022 14:33
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25.01.2022 14:33
Трое детей, из которых двое в возрасте 2,5 и 3 месяцев жизни, находятся в реанимации в больнице Волгограда с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщила сегодня журналистам главный внештатный специалист педиатр комитета здравоохранения Волгоградской области Светлана Емельянова. По ее словам, у одного из детей поражение легочной ткани составляет 50%.
Емельянова отметила, что в текущем году медики наблюдают резкий всплеск заболеваемости коронавирусом среди детей. Так, если в 2020 году за год было госпитализировано 5 младенцев, то уже по состоянию на 24 января 2022 года таких детей в больнице уже 41.
Всего в больнице №8 в Волгограде, куда госпитализируют детей с COVID-19, по обновленным данным находятся 132 ребенка с этой инфекцией, которым потребовалось лечение в условиях стационара. Напомним, что накануне таких детей было 113, из которых 33 - это были дети в возрасте до года.
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