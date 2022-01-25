



В Волгоградской области за минувшие сутки коронавирусом заразились 684 человека. Такого огромного количества заболевших не фиксировалось в регионе за весь период распространения инфекции. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные федерального оперштаба. Днем ранее количество заболевших было меньше - 552 человека. Как видно, количество заболевших увеличивается с каждым днем в геометрической прогрессии. За день коронавирус унес жизни 16 человек. Всего уже 5923 жителей Волгоградской области скончались от последствий COVID-19. Выписались из больницы 127 человек.



