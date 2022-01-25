Covid-19 25.01.2022 12:10
0
25.01.2022 12:10
В Волгоградской области за минувшие сутки коронавирусом заразились 684 человека. Такого огромного количества заболевших не фиксировалось в регионе за весь период распространения инфекции. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные федерального оперштаба. Днем ранее количество заболевших было меньше - 552 человека. Как видно, количество заболевших увеличивается с каждым днем в геометрической прогрессии. За день коронавирус унес жизни 16 человек. Всего уже 5923 жителей Волгоградской области скончались от последствий COVID-19. Выписались из больницы 127 человек.
Реклама
Волгоградская область получила 1440 доз "Спутника-М" для детей25.01.2022 14:49
Covid-19 25.01.2022 14:49
В Волгограде двое младенцев и подросток находятся в реанимации с коронавирусом25.01.2022 14:33
Covid-19 25.01.2022 14:33
Коронавирус выявлен у 33 младенцев в Волгоградской области24.01.2022 16:47
Covid-19 24.01.2022 16:47
Волгоградский инфекционист назвала симптомы «омикрона» у детей24.01.2022 15:55
Covid-19 24.01.2022 15:55
В Волгоградской области более 20 школ ушли на карантин по ОРВИ и COVID-1924.01.2022 14:41
Covid-19 24.01.2022 14:41
«Нас накрывает»: коронавирус взял пугающую высоту в Волгоградской области24.01.2022 13:00
Covid-19 24.01.2022 13:00
Число зараженных COVID в Волгоградской области растет с космической скоростью23.01.2022 12:03
Covid-19 23.01.2022 12:03
Уходим в отрыв: резкий всплеск коронавируса отмечен в Волгоградской области22.01.2022 12:22
Covid-19 22.01.2022 12:22
Детские койки разворачивают в волгоградской больнице из-за «омикрона»21.01.2022 16:44
Covid-19 21.01.2022 16:44
В Волгоградской области угрожающе растет число заболевших COVID-1921.01.2022 13:20
Covid-19 21.01.2022 13:20
В Волгоградской области подготовились к вакцинации подростков от коронавируса21.01.2022 09:11
Covid-19 21.01.2022 09:11
У четырех заразившихся «омикроном» волгоградцев начались осложнения20.01.2022 16:55
Covid-19 20.01.2022 16:55
Рекордное количество коек для пациентов с COVID-19 развернут в Волгоградской области20.01.2022 13:05
Covid-19 20.01.2022 13:05
Волгоградский губернатор объявил о начале атаки «омикрона»20.01.2022 12:34
Covid-19 20.01.2022 12:34
Волгоградская область оказалась в середнячках по охвату тестированием на COVID19.01.2022 15:12
Covid-19 19.01.2022 15:12
Реклама