Covid-19

Коронавирус выявлен у 33 младенцев в Волгоградской области

Covid-19 24.01.2022 16:47
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24.01.2022 16:47


С новой коронавирусной инфекцией в Волгоградской области сегодня госпитализировано 113 детей, из них 33 – это грудные дети  первого года жизни. Об этом сообщила журналистам главный внештатный специалист педиатр комитета здравоохранения Волгоградской области Светлана Емельянова.
По ее словам, на амбулаторном лечении с подтвержденным COVID-19 в регионе сейчас находятся 1963 несовершеннолетних, тогда как всего 10 дней назад их было 495. ПЦР-тесты, взятые у более чем 4000 детей, еще находятся на исследовании в лабораториях. Результаты по ним станут известны в ближайшее время.
Врач призвала родителей, чтобы они следили за состоянием здоровья ребенка и не пускали его в школу с симптомами простуды. Светлана Емельянова также отметила важность соблюдения ребенком элементарных санитарно-эпидемиологических требований: мытья рук и ношение масок для защиты органов дыхания в общественных местах. 

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