Коронавирус выявлен у 33 младенцев в Волгоградской области





С новой коронавирусной инфекцией в Волгоградской области сегодня госпитализировано 113 детей, из них 33 – это грудные дети первого года жизни. Об этом сообщила журналистам главный внештатный специалист педиатр комитета здравоохранения Волгоградской области Светлана Емельянова.

По ее словам, на амбулаторном лечении с подтвержденным COVID-19 в регионе сейчас находятся 1963 несовершеннолетних, тогда как всего 10 дней назад их было 495. ПЦР-тесты, взятые у более чем 4000 детей, еще находятся на исследовании в лабораториях. Результаты по ним станут известны в ближайшее время.

Врач призвала родителей, чтобы они следили за состоянием здоровья ребенка и не пускали его в школу с симптомами простуды. Светлана Емельянова также отметила важность соблюдения ребенком элементарных санитарно-эпидемиологических требований: мытья рук и ношение масок для защиты органов дыхания в общественных местах.



