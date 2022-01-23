На волгоградские дороги высыпали 1300 тонн реагентов

Общество 23.01.2022 10:28
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23.01.2022 10:28
Коммунальные службы в Волгограде за ночь нанесли на дороги около 1300 тонн противогололедных реагентов. Как сообщили в мэрии, в связи с непрекращающимся снегопадом муниципальные предприятия занимаются уборкой дорожной сети от наледи и снега круглосуточно. На текущий момент с проезжей части убрано порядка 850 кубометров снега.
Дорожники просят автолюбителей не бросать личный транспорт на краю проезжей части, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.
В мэрии пояснили, что технология уборки дорог в условиях снегопада состоит из двух частей, между которыми должна быть выдержана временная пауза. Вначале улицы посыпают реагентами, которые вступают в реакцию с выпавшим снегом. Только после этого снежные массы счищают и вывозят. В случае длительного снегопада обработка улиц реагентами производится несколько раз без сметания остатков снежных масс для предотвращения образования накатов.
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