Цветы с инопланетными названиями покажут под Волгоградом





Масштабная выставка орхидей с инопланетными названиями сортов впервые открывается в ботаническом саду города Волжского. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, гостей выставки ждут цимбимдиумы, фаленопсисы, дендробиумы и другие необычные сорта цветка.

Посетители сада не только смогут рассмотреть более 40 видов орхидей, но и узнать у специалистов сада интересную информацию по уходу и их размножению. Организаторы обещают обилие тематических фотозон, оформленных с участием флористов ботсада.

Выставка орхидей откроется уже в это воскресенье, 23 января. Красочные цветы еще 6 дней будут радовать своим цветением жителей региона. В связи с эпидемической обстановкой и действующими в регионе ограничениями, посетить выставку можно будет только с наличием индивидуального средства защиты - маски.







