Covid-19

В Волгоградской области подготовились к вакцинации подростков от коронавируса

Covid-19 21.01.2022 09:11
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21.01.2022 09:11


Медицинские организации в Волгоградской области готовы к началу прививочной кампании от коронавируса среди подростков в возрасте от 12 до 18 лет. Врачи смогут приступить сразу после прибытия в регион первой партии вакцины «Спутник М», сообщил председатель областного комитета здравоохранения Анатолий Себелев на заседании оперштаба 20 января.
Ранее задачу провести комплексную подготовку к вакцинации от коронавируса среди детей от 12 лет поставил губернатор Андрей Бочаров на заседании клинического совета. Глава волгоградского облздрава 12 января сообщил, что Волгоградская область заказала 36 тысяч комплектов «ГамКовидВак-М» (торговое наименование – «Спутник М»), поставка которых ожидается до конца января.
Тогда же руководитель управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Ольга Зубарева заявила, что вакцинация от коронавируса крайне необходима пожилым людям с хроническими заболеваниями и детям с 12 лет. Главный санитарный врач региона считает недопустимой ситуацию, когда часть населения привита, а часть – нет.
Напомним, по последним данным, в Волгоградской области привито 89,86% населения от плана, установленного Минздравом.

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