Ольга Зубарева высказалась о вакцинации волгоградских детей

Общество 13.01.2022 12:19
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13.01.2022 12:19
Вакцинация от коронавируса крайне необходима пожилым людям с хроническими заболеваниями и детям с 12 лет. Об этом заявила на заседании клинического совета, который проходил накануне, руководитель управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Ольга Зубарева. Как сообщает ИА «Высота 102», Ольга Зубарева считает недопустимой ситуацию, когда часть населения привита, а часть – нет. «Вакцинация крайне необходима пожилым людям, имеющим хронические заболевания, также она рекомендована всем детям с 12 лет – особенно ослабленным и имеющим хронические заболевания», - сообщила глава волгоградского Роспотребнадзора. В ближайшее время, как ранее сообщалось, Волгоградская область получит партию вакцины «Спутник-М» для подростков. По словам Ольги Зубаревой, в настоящее время наблюдается рост заболеваемости коронавирусом среди детей. Если, например, в первом полугодии 2021 года доля детей от общего количества заболевших составляла 7-8%, то сейчас – 14%. По мнению Ольги Зубаревой, необходимо наращивать темпы вакцинации для достижения коллективного иммунитета, а также соблюдать ограничительные мероприятия в связи с ожидаемым осложнением ситуации из-за возвращения взрослых и детей в коллективы после новогодних каникул и появлением особо заразного штамма коронавируса – омикрона.
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