Общество 20.01.2022 17:49
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20.01.2022 17:49
С 1 февраля 2022 года офисы МФЦ в Волгоградской области будут принимать жителей только по предварительной записи из-за распространения омикрон-штамма коронавируса. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора Волгоградской области №179, сообщает ИА «Высота 102».
«Прежде чем принять такое решение, был проанализирован опыт других субъектов Российской Федерации. Введение предварительной записи и уменьшение окон приема и выдачи документов позволяют обеспечить оптимальное число посетителей в офисах, четко определять время для оказания той или иной услуги, – пояснила руководитель ГКУ МФЦ Волгоградской области Ирина Змановская. – При этом, переходя на такой формат, мы не ограничиваем время работы многофункциональных центров и не сокращаем перечень оказываемых услуг, как это было сделано в некоторых других регионах. Жители Волгоградской области смогут по-прежнему получать все необходимые им государственные и муниципальные услуги по предварительной записи».
Запись на прием в МФЦ с 1 февраля будет открываться еженедельно по субботам. На предстоящие понедельник-пятницу можно будет записаться на сайте www.mfc.volganet.ru или по телефону: 8(8442) 92-40-14. Для записи будут одновременно работать 66 линий приёма звонков.
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